『キン肉マン』の “ゆでたまご” の「ゆでたまご専用」エッグスタンド
人気漫画『キン肉マン』の原作者・ゆでたまごの「ゆでたまご専用」エッグスタンドが登場する。
キャステムより漫画『キン肉マン』の公式グッズとして、目の前の卵が「ゆでたまご」であることがひと目で分かる「ゆでたまご専用エッグスタンド（ステンレス製）」が「嶋田隆司」の誕生日である2025年10月28日（火）の0時より登場する。
累計発行部数8500万部の国民的人気漫画『キン肉マン』の原作者「ゆでたまご」は、嶋田隆司と中井義則による漫画家ユニット。
通常、公式グッズへは権利表記の為の版権表示をする必要があるが、商品の目立たない場所に入れることが多い。
しかし、このたびリリースされる「ゆでたまご専用エッグスタンド（ステンレス製）」は、版権表示である「（C）ゆでたまご」を表面の中央に記載することで完成するという、版権デザインがメインというユニークなアイテムに仕上がっている。
ちなみにエッグスタンドの裏面にはキン肉マンの象徴である「肉マーク」。原作者の「ゆでたまご」感だけでなく、『キン肉マン』も味わえるデザインが魅力的だ。
牛丼大好きなキン肉マンよろしく、牛丼と本エッグスタンドに乗せたゆでたまごを組み合わせていただけば、原作者と作品、そしてお食事のトリプル楽しいひとときを味わえるぞ。
また、発売と同時に嶋田先生の誕生日記念として、キャステムでは24時間限定で29％offキャンペーンも開催されるとのこと。
この機会にショッピングもお楽しみあれ。
