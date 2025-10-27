『永久のユウグレ』第5話 重傷を負ったアキラが湯治に温泉郷へ
MBS／TBS系28局「スーパーアニメイズムTURBO」枠にて2025年9月25日（木）から毎週木曜24時26分〜全国同時放送中のTVアニメ『永久のユウグレ』。第5話のあらすじ、先行場面カットが公開された。
『永久のユウグレ』の舞台となるのはAIの技術が発展した未来の世界。物語は最愛の恋人・王真樹トワサと愛を誓い合った主人公・姫神アキラが長年にわたるコールドスリープから目覚めたことで動き始める。眠りから目覚めたアキラの眼前に広がるのは、戦争によって荒廃した街。国は廃れ、OWELと呼ばれる統一機構によって管理される人々。結婚とはまた違う新しい ”エルシー” と呼ばれる制度……。かつて自身が生きていた世界から様変わりしてしまった未来に置き去りにされ、愕然とするアキラ。そんな彼の前に追い打ちをかけるようにトワサと酷似したアンドロイド・ユウグレが現れ、結婚を迫られる。アンドロイドからの突然の求婚に困惑するアキラだったが、世界のどこかで生きているはずのトワサと再会できると信じて、ユウグレと共に旅をすることに。道中、2人は新時代の愛の形を目の当たりにして、自分たちの愛の有り方を考えていくことに……という内容の本格ラブストーリーだ。
このたび、10月30日（木）から放送開始となる第5話「アンドロイドは電気鳩の夢に浸かるか」のあらすじと先行場面カットが公開された。
＜第5話「アンドロイドは電気鳩の夢に浸かるか」あらすじ＞
ユウグレを庇って狙撃され重傷を負うアキラ。怒りにマフィアを殲滅しようとするユウグレ。父でありファミリーのボスである冷酷なウルスと対峙するカルクラムとフィーデス。跡継ぎ争いによって引き裂かれた姉弟が出した答えとは！？ 一週間後、目を覚ましたアキラ。湯治にと温泉郷を薦められ、ニュートー温泉郷に立ち寄る事にする。温泉郷で、旧時代の歴史、さらにトワサのことまで知る元OWEL職員・ヨクラータと出会う。
