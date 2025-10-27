富山市中心部ではマンションの増加に合わせて、百貨店の「デパ地下」が若い世代の客層を取り込もうと、総菜などの品ぞろえを強化しています。目指すのは「日常使い」。そのフロアづくりの戦略を高橋記者が取材しました。



焼き鳥、天ぷらに新鮮な魚。さらに見た目も華やかなスイーツ。様々な味が並ぶにぎやかな「デパ地下」。大和富山店の地下1階です。大和では、富山店と石川の香林坊店をあわせて、食料品が売上全体の3割を占めています。





大和富山店の主な客層は40代から60代。しかし、周辺にマンションが増えたことから、家族連れや単身世帯など、若い世代の来店を促そうと、調理不要の総菜を扱うテナントを強化しています。8月にオープンした多国籍料理の「CUMIN」です。斉藤哲平販売促進課長「お総菜からデザートまで幅広く品揃えしておりますので、どんな世代の方でも楽しんでお品選びしていただけると思います」スパイスとハーブを使った風味豊かな総菜は、毎日食べても飽きない味だといいます。さらに今月リニューアルした精肉店「壱丁田」は売り場を拡大し、総菜の数を増やしました。この店の特徴は…斉藤哲平販売促進課長「こちらでは、お客さんからご注文いただいてからお作りして、できたてのアツアツサクサクをご提供する」全国70店舗の中でも大和富山店だけのサービスだといいます。ロースかつや串かつなど、家庭では手間のかかる揚げ物をできたてで注文できるのが人気です。共働き世帯が増える中、家での調理を少しでも楽に、そんな思いからデパ地下を日常使いしてほしいという狙いがあります。子ども「（デパ地下に）たまに来る」富山市・30代女性「大和に来たら必ず寄ります。普段食べないものがあるので、ちょっと贅沢をしに」「日常使い」を意識しながらも、スーパーなどとの差別化として、百貨店ならではの「品質の高さ」にもこだわります。斉藤哲平販売促進課長「僕も小さいころに親に連れられて大和に来て、なんて楽しいところなんだろうという思い出がありますので、これからそういったことになっていければいいと思います」