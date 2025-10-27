音楽ユニット「Honey Works」がサウンドプロデュースを務める12人組アイドルグループ「可憐なアイボリー」リーダー永尾梨央（22）の、X（旧ツイッター）への投稿が大バズリしている。

永尾は21日、「この子がバズらないなんて世界が間違ってる！！！！！」と波左間美晴（23）の写真を添えて投稿。当初は1万回表示だった。

だが23日、この投稿を一般人が「まーたアイドルが自分のことバズらせようとしてるって思ったら、同じグループの違うメンバーの子紹介しててびっくり、性格よすぎない!?」と引用リポスト。すると、1119万回表示となった。27日までに1302万回表示と大バズリしている。

波左間には「この子は何者!?」「かわいすぎる！」、永尾には「性格よすぎ」「心きれいすぎ」といったコメントが数多く寄せられておる。

今回の反響に永尾は、「改めて『みはるん（波左間美晴）ってかわいいよな〜』と思ったことがきっかけで投稿しました」という。 「写真は、全国ライブの19日愛知公演でファンの方が撮ってくださったものです」とし、「メンバーやファンの方々は、既にみはるんがとんでもなくかわいいことを知っていたけど、それ以外の方にもたくさん見つけていただけたことがとてもうれしいです！」と続けた。

「これをきっかけに『可憐なアイボリー』のことも知っていただけたら幸せです！」とコメントした。

また波左間は、「全く何も知らなかったので、りおちゃん（永尾梨央）が投稿してくれたことがきっかけで、こんなにもたくさんの方に見ていただけて、驚きとうれしさでいっぱいです！！！」と喜び、「ファンの方のお写真でバズることが夢だったので、とっても幸せです」と続けた。

また、「りおちゃんやすてきなお写真を撮ってくださったファンの方、そして拡散してくださった皆さん、本当にありがとうございます!!」と感謝を述べ、「このチャンスを逃さず、カレアイ（可憐なアイボリー）を知っていただけるように頑張ります」とコメントした。

同グループは25年、メジャーデビュー、1stシングルがオリコン週間シングルランキング最高5位を獲得している。