元TBSアナウンサー時代に「小林悠（はるか）」として活動し、現在はモデルやフリーアナウンサー、アロマセラピストなどの肩書を持つアンヌ遙香（40）が27日、インスタグラムを更新。白色のドレス姿を公開した。

「イブニングドレスでの華やかな司会のお仕事。一日目は白にて」と書き出し、ボディーラインが浮き出るホルターネック型のドレス姿を公開。「#ライオンズクラブオセアルフォーラム 札幌での開催は41年ぶりとのことで、しっかり準備させて頂きました。会場は大和ハウスプレミストドーム。実は今回は英語での司会進行。ここまで仕事で英語を使うのは良い意味での自己研鑽にもなりますし、ワクワク」とつづった。

アンヌの投稿に対し「ゴージャス」「び、び、び、美人」「女神のようだわ」などと書き込まれていた。

アンヌは10年にTBSに入社し、「みのもんたの朝ズバッ！」「Nスタ」「報道特集」などを担当。16年に退社し、結婚。結婚後はアロマセラピスト、メークスキンケア講師として活動を行ってきた。昨年3月には夫が手がける悩み相談アプリ「Flora（フローラ）」の記者発表会に登壇。約8年ぶりに取材陣の前に現れ、話題となった。そして同年8月末に夫との離婚を発表した。現在は北海道札幌市に移住。