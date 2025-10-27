¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤Î¥È¥Ã¥×¤Ë·¯Î×¡¡26ºÐÈþ½÷¡ÖËÜÅö¤Î»ä¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡¡ºÇ¿·¼Ì¿¿½¸¤Ç¿·¶ÃÏ
¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤Ç¥·¥ó¥¬¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ë²ÏËÌºÌ²À¤µ¤ó(26)¤ÎºÇ¿·¼Ì¿¿½¸¡Øsoft noise¡Ù¡Ê»£±Æ¡§¾¾²¬°ìÅ¯¡¢ÀÇ¹þ¤ß4180±ß¡Ë¤¬11·î20Æü¡¢¹ÖÃÌ¼Ò¤«¤é¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¥È¥Ã¥×¤Î²ÏËÌºÌ²À¤µ¤ó
¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤È¤·¤Æ¥È¥Ã¥×¤òÁö¤êÂ³¤±¤ë°ìÊý¡¢²Î¼ê¤ä¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤Ç¤â³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤ë²ÏËÌ¤µ¤ó¡£¡Ö»Å»ö¤ÎÉý¤¬Áý¤¨¤ë¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢É½¸½¤·¤¿¤¤¤³¤È¤â½Ð¤Æ¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡£¤À¤«¤éº£²ó¡¢¼Ì¿¿½¸¤ÎÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤â¡¢¤¿¤À¥Ì¡¼¥É¤ò¸«¤»¤ë¼Ì¿¿½¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¢¤ë´¶¾ð¤ä¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦À©ºî¤Ø¤Î»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¿§¤Î¶¯¤¤»£¤é¤ìÊý¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦²ÏËÌ¤µ¤ó¤Î´õË¾¤Ç¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¼Ì¿¿²È¡¦¾¾²¬°ìÅ¯¤µ¤ó¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤ë»£±Æ¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¨¶½À¤òÂÓ¤Ó¡¢¥¢¡¼¥ÈÀ¤Î¹â¤¤°áÁõ¤ä¥á¥¤¥¯¤Ç¿·¤·¤¤É½¸½¤¬À¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¡£»£±Æ¤â¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡×´¶³Ð¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¥ï¡¼¥¯¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤ê¤â¥¢¡¼¥È´¶¤Î¶¯¤¤°áÁõ¡£¥á¥¤¥¯¤Ç¥«¥Ã¥È¤¬ËÂ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¤Ç¤¤¿LIVE´¶¤Î¶¯¤¤¼Ì¿¿·²¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤Î¥Ì¡¼¥É¼Ì¿¿¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤·¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£²ÏËÌ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¾¾²¬¤µ¤ó¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤´¤¯µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤ÎÂ¸ºß¤â¼Ò²ñÅª¤Ë¾¯¤·¥Î¥¤¥¸¡¼¤À¤·¡¢³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë»ä¤Î¤Ê¤«¤Ë¤â³Ú¤·¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥¶¥é¤Ã¤È¤·¤¿´¶¾ð¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤·¡Ä¡Ä¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤³¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï½Ð¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢ËÜÅö¤Î»ä¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£ÀµÄ¾¡¢º£¤Þ¤Ç¤À¤Ã¤¿¤éºÜ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¼«Ê¬¤â¡¢º£²ó¤ÏÆþ¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤³¤¦¤¤¤¦¼Ì¿¿½¸¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Æ±À¤ÎÊý¤Ë¤â¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÏËÌ¤µ¤ó¤Ï2018Ç¯¤Ë²ÏËÌºÌ²ÖÌ¾µÁ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¡¢½Ö¤¯´Ö¤Ë¥È¥Ã¥×½÷Í¥¤Ë¡£2019Ç¯¤Ë°úÂà¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤ë¤â¡¢2021Ç¯¤ËÉüµ¢¤·°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò³ÎÎ©¡£2024Ç¯¤Ë¸½ºß¤Î·ÝÌ¾¤Ø¤È²þÌ¾¤·¡¢¤µ¤é¤Ë²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£2025Ç¯2·î¤Ë¤Ï¡ÖË¨Ì¾¡×Ì¾µÁ¤Ç²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢É½¸½¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÉý¤ò¹¤²Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²ÏËÌºÌ²À¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¤«¤ï¤¤¿¡¦¤µ¤¤¤«¡¡1999Ç¯4·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡¡T169¡¡B87W57H86¡¡²Î¼ê¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¡¡¿Íµ¤¤Ï³¤³°¤Ë¤âµÚ¤Ó¡¢ÆÃ¤ËÂæÏÑ¤Ç¤ÏÈà½÷¼ç±é¤Î±Ç²è¤¬À½ºî¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¤¡£