明治安田J2リーグ「V・ファーレン長崎」は25日、ホームで「FC今治」と対戦しました。

前節首位に立ったV・ファーレン。

相手は昨シーズン、V・ファーレンでヘッドコーチを務めていた国見高校出身の倉石監督率いる「FC今治」です。

試合は前半9分のV・ファーレン、山口とのワンツーで相手ディフェンスの背後に抜け出した翁長。そのクロスに合わせたのは、エジガル。

自身3試合連続ゴールで先制。1点リードで前半を折り返します。

後半は今治が攻勢をかけますが、この試合もゴールキーパーの後藤が、再三の好セーブで得点を与えません。

ところが後半35分、今治のコーナーキックから失点。終盤で同点に追いつかれてしまいます。

V・ファーレンも新たな選手を投入し、最後までゴールに迫りましたが、結局1対1の引き分け。

無敗は16試合に伸ばしましたが、勝点1を分け合う結果となりました。

（高木琢也 監督）

「点を取るところ、決定機を作るところはよかった。相対的には、今治の攻撃に耐える時間長かった。(選手たちは)よく頑張った」

順位表です。

今節は2位の「水戸」が札幌に勝利したため、再び首位に浮上。

V・ファーレンは、勝点差わずか1で、2位となっています。

3位「千葉」は引き分けで、勝点差は4は変わりません。

リーグ戦は残り4試合となりましたが、優勝もJ1自動昇格争いもまだまだわからない混戦状態です。

次節は来月2日、アウェーで8位の「ジュビロ磐田」と対戦します。