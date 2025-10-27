プロバスケットボールりそなグループB1「長崎ヴェルカ」。

25日と26日は、アウェーで「富山グラウジーズ」と対戦しました。

今シーズンB2から再び、B1の舞台に戻ってきた富山との試合。

25日のGAME1、ヴェルカは第1クオーターに、ブラントリーや熊谷など 6本のスリーポイントを決めますが、パスミスなどから失点。2点のビハインドとなります。

しかし第2クオーターに入ってすぐに追いつくと、ブラントリーが華麗なドリブルで相手をかわし、豪快なダンク。

このクオーターで逆転に成功し、4点リードで前半を折り返します。

第3クオーターでは、ジョンソンがスリーポイント含め12得点をたたき出すなど、徐々に相手を突き放したヴェルカ。

91ー71で勝利し、B1昇格後のクラブ記録を更新する “リーグ戦7連勝” としました。

26日のGAME2は、第1クオーターに6点のリードを奪ってスタート。

その後は一進一退の攻防が続き、迎えた最終 第4クオーター。

富山を7得点に抑えたヴェルカは、ブラントリーや馬場などが要所でポイントを重ね、25得点と圧倒。

91対67で快勝し、クラブ記録の連勝を8に更新。

西地区首位をキープです。

次節は29日にホームで「京都ハンナリーズ」と対戦します。