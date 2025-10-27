¡Ö±«¤Î½ÂÃ«¤Ç¥Ð¥ë¥·¥ã¡¼¥¯¡×½÷À¥¢¥¤¥É¥ëàÀïÂâ¥Ý¡¼¥ºá¤¬ÂçÈ¿¶Á¡ÖÂÎ´´À¨¤¤¡ª¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¼ã¤¤»Ò¤¬¡Ä¡×¡Ö¤ª¤¸¤µ¤óÀ¤Âå¤Ï´ò¤·¤¤¤Í¡×
À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤¿à²û¤«¤·¤Î¥Ý¡¼¥ºá¤¬Âç¥Ð¥º¤ê
¡¡½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¤¬X¤ÇÈäÏª¤·¤¿ÀïÂâ¥Ò¡¼¥í¡¼¤Îà·è¤á¥Ý¡¼¥ºá¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö±«¤Î½ÂÃ«¤Ç¥Ð¥ë¥·¥ã¡¼¥¯¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖYUGUREMI¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃçºª¥¢¥¸(¤Ê¤«¤Ï¤ë¡¦¤¢¤¸)¡£
¡¡±«¤ÇÇ¨¤ì¤ë³¹Ãæ¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸°áÁõ¤Î¤Þ¤Þ¡¢¼êÂ¤ò¥Ô¥ó¤È¿¤Ð¤·¤¿¸«»ö¤Êà¥Ð¥ë¥·¥ã¡¼¥¯á¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡à¥Ð¥ë¥·¥ã¡¼¥¯á¤È¤Ï¡¢1981Ç¯ÊüÁ÷¤ÎÆÃ»£¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡ÖÂÀÍÛÀïÂâ¥µ¥ó¥Ð¥ë¥«¥ó¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Î3¿Í¤Î¼ç¿Í¸ø¤Î1¿Í¤Ç¡¢¡Ö¥µ¥á¡×¤ÎÇ½ÎÏ¤ò»ý¤ÄÀï»Î¡£ÅÐ¾ì»þ¤ÎÆÃÄ§Åª¤ÊàÌ¾¾è¤ê¥Ý¡¼¥ºá¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãçºª¤âà¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëá¤Î¥Ð¥ë¥·¥ã¡¼¥¯¤Î²èÁü¤ò°úÍÑ¤·¤ÆÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö²û¤«¤·¤¤¤Ê¡ª¡×¡ÖÂÎ´´À¨¤¤¡ª¡×¡Ö¼ê¤¬µÕ¤À¤±¤É¸«»ö¤Ê¥Ð¥ë¥·¥ã¡¼¥¯¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¼ã¤¤»Ò¤¬¡Ä¡×¡Ö¥µ¥ó¥Ð¥ë¥«¥óÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡×¡Ö¤ª¤¸¤µ¤óÀ¤Âå¤Ï´ò¤·¤¤¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢1Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ëà¤¤¤¤¤Íá¤¬Á÷¤é¤ì¤ëÂçÈ¿¶Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
