½÷À­¥¢¥¤¥É¥ë¤¬ÈäÏª¤·¤¿­à¥Ð¥ë¥·¥ã¡¼¥¯­á¥Ý¡¼¥º¤ÎÂÀÍÛÀïÂâ¥µ¥ó¥Ð¥ë¥«¥ó(±¦Ã¼¤¬­à¥µ¥á¤ÎÀï»Î­á¥Ð¥ë¥·¥ã¡¼¥¯)¡£¼Ì¿¿¤ÏDVDÉ½»æ(ÅìÊõ¥Ó¥Ç¥ª¥ª¥ó¥é¥¤¥óHP¤è¤ê)

¼Ì¿¿³ÈÂç

À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤¿­à²û¤«¤·¤Î¥Ý¡¼¥º­á¤¬Âç¥Ð¥º¤ê

¡¡½÷À­¥¢¥¤¥É¥ë¤¬X¤ÇÈäÏª¤·¤¿ÀïÂâ¥Ò¡¼¥í¡¼¤Î­à·è¤á¥Ý¡¼¥º­á¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Âç¤­¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£

¡¡¡Ö±«¤Î½ÂÃ«¤Ç¥Ð¥ë¥·¥ã¡¼¥¯¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖYUGUREMI¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃçºª¥¢¥¸(¤Ê¤«¤Ï¤ë¡¦¤¢¤¸)¡£

¡¡±«¤ÇÇ¨¤ì¤ë³¹Ãæ¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸°áÁõ¤Î¤Þ¤Þ¡¢¼êÂ­¤ò¥Ô¥ó¤È¿­¤Ð¤·¤¿¸«»ö¤Ê­à¥Ð¥ë¥·¥ã¡¼¥¯­á¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡­à¥Ð¥ë¥·¥ã¡¼¥¯­á¤È¤Ï¡¢1981Ç¯ÊüÁ÷¤ÎÆÃ»£¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡ÖÂÀÍÛÀïÂâ¥µ¥ó¥Ð¥ë¥«¥ó¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Î3¿Í¤Î¼ç¿Í¸ø¤Î1¿Í¤Ç¡¢¡Ö¥µ¥á¡×¤ÎÇ½ÎÏ¤ò»ý¤ÄÀï»Î¡£ÅÐ¾ì»þ¤ÎÆÃÄ§Åª¤Ê­àÌ¾¾è¤ê¥Ý¡¼¥º­á¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãçºª¤â­à¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë­á¤Î¥Ð¥ë¥·¥ã¡¼¥¯¤Î²èÁü¤ò°úÍÑ¤·¤ÆÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö²û¤«¤·¤¤¤Ê¡ª¡×¡ÖÂÎ´´À¨¤¤¡ª¡×¡Ö¼ê¤¬µÕ¤À¤±¤É¸«»ö¤Ê¥Ð¥ë¥·¥ã¡¼¥¯¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¼ã¤¤»Ò¤¬¡Ä¡×¡Ö¥µ¥ó¥Ð¥ë¥«¥óÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡×¡Ö¤ª¤¸¤µ¤óÀ¤Âå¤Ï´ò¤·¤¤¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢1Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ë­à¤¤¤¤¤Í­á¤¬Á÷¤é¤ì¤ëÂçÈ¿¶Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

 

