中区の基町駐車場跡地に建設中の高層ビルに、アメリカの大手ホテルチェーン、ハイアットが運営するホテルの開業が発表されました。

安村恵美記者「立町電停のすぐ目の前で進む基町再開発事業。およそ３０階建てのビルの工事が今まさに進んでいます」

高さ約１６０ｍ、３１階建ての高層ビル、その名も「ＫＡＭＩＨＡＣＨＩ Ｘ」（カミハチクロス）１階から２階には飲食店などの店舗が入り、３階から６階は広島商工会議所が入居。

観光客や子ども連れなどが気軽に集えるオープンスペースも設けられます。

中層階は市内最大級となる約６７００坪のオフィスフロアに。

そして、２１階から最上階の３１階にはアメリカの大手ホテルチェーン、ハイアットが運営するラグジュアリーライフスタイルホテル「アンダーズ」が入ります。

ゆとりある２３５室の客室や屋内プール、屋上にはレストランが設けられるということです。

日本ハイアット 坂村政彦代表取締役「瀬戸内の自然や食の魅力だけではなくて、この広島市だけが伝えられるメッセージもあると思うので、そういうものを伝える一つのきっかけに我々のホテルがなればいいなと」

高層ビルは２０２７年４月末に完成する予定です。