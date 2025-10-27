広島市の安佐動物公園で8月に生まれたマルミミゾウの赤ちゃんの名前が1万票を超える応募の中から決まりました。



■登場「出てきた出てきた」



おととい、広島市の安佐動物公園で元気な姿を見せたマルミミゾウのオスの赤ちゃん。誕生からまもなく3か月を迎えます。



10月27日には命名式が開かれました。多くの人たちが見守る中、名前は「アオ」に決まりました。1万票を超える応募の中から名付け親となったのは12歳の女の子です。「夏の青く広い空のように育ってほしい」との願いを込めました。





■宮本知縁さん（12）「青空のように広く、強くなってほしいです。健康的で大きく長生きしてほしいと思います」園内には「アオ」を一目見ようと多くの人が訪れました。■来園者「かわいかった。小さくて、ゾウって赤ちゃんのころそんなに小さかったんだと思った」「響きがアオくんかなという感じがしますね。ぴったりだなと思います」大学生たちが「アオ」の命名を記念したクッキーも販売しました。■広島修道大学1年 川水愛実さん「無事に成長して大きくなってほしいなという思いを込めて、誕生日っぽくケーキやクラッカーなど一緒にデザインさせていただいて、みんなでお祝いできたらいいなという思いを込めてデザインさせていただきました。」国内で初めて繫殖に成功したマルミミゾウの赤ちゃん。「アオ」の体重は現在135キロ。順調に成長しているということです。2025年10月27日