『ザ・ロイヤルファミリー』ロイヤルホープ『ウマ娘』で実装して！ 口調は山王社長でファン妄想「トレーナー、あんた夢あんのか？」
俳優・妻夫木聡が主演を務める、TBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（毎週日曜 後9：00）に新たな競走馬・ロイヤルホープが登場した。ロイヤルホープは人気コンテンツ『ウマ娘』とコラボレーションしており、ネット上では早くもゲーム内で「実装してほしい！」声が出ている。
【画像】凛々しい顔で強そう！『ウマ娘』姿のロイヤルホープ
第3話（26日放送）では、ロイヤルヒューマン社の競馬事業部を救った競走馬のイザーニャとファイトが揃ってケガに見舞われてしまい、栗須と山王耕造は有馬記念勝利という夢を勝ち取るため新たな競争馬を探し始める。野崎加奈子（松本若菜）と父・剛史（木場勝己）が一緒に経営している生産牧場・ノザキファームと「庭先取引」で、競走馬・ロイヤルホープと出会い、ロイヤルホープと共に有馬記念で勝利を目指すという新たな戦いが始動したというストーリーが展開された。
ドラマ放送前からロイヤルホープは『ウマ娘』とコラボしており、ロイヤルホープをモチーフにしたウマ娘イラストが公開。このイラストを使用したロイヤルホープのアクリルスタンドとアクリルキーホルダーも販売されている。
ウマ娘姿のロイヤルホープが世の中に展開されているため、ネット上ではゲーム内で登場を期待する声であふれており、「ウマ娘・ロイヤルホープのキャラストーリ…「トレーナー、あんた夢あんのか？ 夢はあんのかって聞いてんだよ！」「ワタシはトレーナーの良し悪しなんて全然わからねえ！ だから人で見るんだよ！」あれ？ 何か育成したくなるな」。
「ロイヤルホープ(ウマ娘)、CV発表されてないからまだCV佐藤浩市とか妻夫木聡とかの可能性があると思うんです俺」「ロイヤルホープのウマ娘許可に至る妄想を色んな人が書いてるけど、山王オーナーはじめ登場人物達の声が余裕で脳内再生可能なの、ドラマのキャラ作りが余程上手いんやなって」。
「ウマ娘ロイヤルホープが実装されても佐藤浩市のことが常に頭をよぎっちゃって育てられる気がしない」「山王社長はなんだかんだウマ娘のライブにロイヤルホープ（役の声優さん）が出るとしたら、ちゃんとフラスタとか送りそう なんなら招待席にいそう」などと反応している。
