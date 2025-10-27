来日したトランプ大統領ですが、現在、皇居で天皇陛下との面会にのぞんでいます。皇居前から岩永記者です。

皇居前広場からお伝えします。さきほど午後6時ごろ、トランプ大統領が皇居の中に入りました。厳戒態勢の中、ひと目見ようと多くの人が詰めかけています。

トランプ大統領を乗せた専用車「ビースト」は桜田門から入りました。後部座席に座って、中に入ったんですが、トランプ大統領が通った瞬間は、皆さん一斉にカメラやスマートフォンを熱心に向けていました。

トランプ大統領を見に来た人

「世界の要人だなと、厳重な警戒態勢から実感しました」

そのあと、陛下がお住まいの御所の玄関で大統領を迎えられました。実に6年ぶりの再会で、陛下は英語で「再びお会いできて嬉しいです」とお互い笑顔で、あいさつを交わされて、そのまま通訳を介さずに、談笑しながら面会場所、御所の中へと入られました。

この面会が何時に終わるか、あるいはどこの門から出るかということは、警備の都合上、明らかにされていませんが、今回の陛下との面会は短時間となる見込みです。