¡¡28Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤ÎÂè50²óÆüËÜÁª¼ê¸¢¡Êµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÃíÌÜÁª¼ê¤¬27Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¡¢¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Çµð¿Í¤«¤é1°Ì»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿ºíµÜÀ½ºî½ê¡ÊÅìµþ¡Ë¤Îº¸ÏÓ¡¢ÃÝ´ÝÏÂ¹¬¤Ï¡ÖÍ¥¾¡¤·¤Æ¥×¥í¤Ë¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£µð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤â°Õ¼±¤·¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÍÞ¤¨¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯ÇÆ¼Ô¤Î¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ê°¦ÃÎ¡Ë¤ÏÃ±ÆÈºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë8ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤¬·ü¤«¤ê¡¢¥ä¥¯¥ë¥È4°Ì¤Îº¸ÏÓ¡¢ÁýµïæÆÂÀ¤Ï¡ÖÏ¢ÇÆ¤¬ÌÜÉ¸¡£¾¡Éé¤É¤³¤í¤ÇÂÇ¼Ô¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤Èµ¤¹ç½½Ê¬¡£º£²Æ¤ÎÅÔ»ÔÂÐ¹³Âç²ñ²¦¼Ô¤Î²¦»Ò¡Ê°¦ÃÎ¡Ë¤Ï³ÚÅ·6°Ì¤Î±¦ÏÓ¡¢¶åÃ«ÎÜ¤¬¡ÖÍ¥¾¡¤·¤Æ²¸ÊÖ¤·¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£