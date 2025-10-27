元テレビ朝日社員でジャーナリストの玉川徹氏が27日、同局「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。報道各社の世論調査で高市早苗首相の内閣支持率が好数字をマークしていることに言及した。

25、26日に行われたANN世論調査では高市内閣の支持率は58・7％で、石破内閣最後となった前月の調査から24・4ポイントの大幅上昇。不支持率は21・8％だった。

玉川氏は政党支持率に注目し、国民民主党と参政党の支持率がダウンし、自民党と連立政権を組んだ日本維新の会が上昇していることを指摘。「自民党から離れていた人たちがもう1回戻る時に内閣の支持もしているという…相関関係があるっぽいですね」と話した。

高市内閣については若年層の支持率が高いという調査もあるが、「僕、若くないからよく分かんないって言っちゃそこまでなんだけど、若い人はとにかく変えてほしいと。ただ、変わるってことは良く変わる場合もあるけど悪く変わる場合もあるので」。

「若い時はとにかく壊せっていうふうな感じがあるのかもしれないが、良く変わらなければ意味がないんだよっていうふうなことも言っておきたいですね」と訴えた。