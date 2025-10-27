ºå¿À¡¢ÃÏ¸µ¤ÇÂè3Àï¤Ø¡¡ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡¢1¾¡1ÇÔ
¡¡SMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025¤Ï28Æü¤Ë¹Ã»Ò±àµå¾ì¤ËÉñÂæ¤ò°Ü¤·¤ÆÂè3Àï¤ò¹Ô¤¦¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï1¾¡1ÇÔ¡£2Ç¯¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤ÎÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤¹¥»¡¦¥ê¡¼¥°ÇÆ¼Ô¤Îºå¿À¤È5Ç¯¤Ö¤ê12ÅÙÌÜ¤ÎÄºÅÀ¤òÁÀ¤¦¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°2Ï¢ÇÆ¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï27Æü¡¢Æ±µå¾ì¤Ç¤½¤ì¤¾¤ìÁ´ÂÎÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè3Àï¤ÎÍ½¹ðÀèÈ¯¤Ïºå¿À¤¬ºÍÌÚ¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¥â¥¤¥Í¥í¡£ºå¿À¤ÏÂè1¡¢2Àï¤ÇÌµ°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿Âç»³¤¬ÂÇ·âÎý½¬¤ò¹Ô¤¤¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¼éÈ÷Îý½¬¤Ê¤É¤Ë»þ´Ö¤ò³ä¤¤¤¿¡£
¡¡¤É¤Á¤é¤«¤¬4¾¡¤·¤¿»þÅÀ¤Ç½ªÎ»¡£Âè5Àï¤Þ¤Ç¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Âè6¡¢7Àï¤ÏºÆ¤Ó¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤ËÌá¤ë¡£