ÆÉÇä£³£³£³¡¢ºÇ¹âÃÍ¹¹¿·¤·£´Ëü£±£¹£¶£´±ß¡Ä¡Ö¹â»ÔÌÃÊÁ¡×¤ÎÀîºê½Å¹©¶È¤¬¾å¾ºÎ¨¥È¥Ã¥×
¡¡½µÌÀ¤±£²£·Æü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¡¢ÆÉÇä³ô²Á»Ø¿ô¡ÊÆÉÇä£³£³£³¡Ê¤µ¤ó¤µ¤ó¤µ¤ó¡Ë¡Ë¤Î½ªÃÍ¤Ï¡¢Á°½µËöÈæ£µ£µ£¸±ß£¸£°Á¬¡Ê£±¡¦£³£µ¡ó¡Ë¹â¤Î£´Ëü£±£¹£¶£´±ß£´£´Á¬¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£²±Ä¶ÈÆüÏ¢Â³¤ÇÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¡¢ºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£Á´ÌÃÊÁ¤Î¤¦¤Á£²£¹£°ÌÃÊÁ¡ÊÌó£¸£·¡ó¡Ë¤¬¾å¾º¤·¤¿¡£
¡¡Á°½µËö¤ÎÊÆ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡Ê£Æ£Ò£Â¡Ë¤Ë¤è¤ëÍø²¼¤²´ÑÂ¬¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¼çÍ×³ô²Á»Ø¿ô¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¾å¾º¤·¤¿¡£Î®¤ì¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤ÀÅìµþ»Ô¾ì¤Ï¤Û¤ÜÁ´ÌÌ¹â¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤ËÈ¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤ò´Þ¤àÅÅµ¡¤äÈóÅ´¶âÂ°³ô¡¢¾ðÊó¡¦ÄÌ¿®¶ÈÌÃÊÁ¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤¬Âç¤¤¯´óÍ¿¤·¤¿¡£
¡¡¾å¾ºÎ¨¤Ï¡¢ËÉ±Ò»ö¶È¤ò¼çÎÏ¤È¤·¡Ö¹â»ÔÌÃÊÁ¡×¤Î°ì¤Ä¤È¤µ¤ì¤ëÀîºê½Å¹©¶È¡Ê£¹¡¦£°£²¡ó¡Ë¤¬¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¸¥¯¥é¡Ê£·¡¦£¹£¸¡ó¡Ë¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¡Ê£¶¡¦£¶£¶¡ó¡Ë¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£
¡¡²¼ÍîÎ¨¤Ï¡¢¿®±Û²½³Ø¹©¶È¡Ê£³¡¦£¶£·¡ó¡Ë¤¬ºÇÂç¤Ç¡¢¥·¥Þ¥Î¡Ê£²¡¦£µ£·¡ó¡Ë¡¢ÎÉÉÊ·×²è¡Ê£²¡¦£²£°¡ó¡Ë¤Î½ç¤ËÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡Ê£²£²£µ¼ï¡Ë¤Î½ªÃÍ¤Ï¡¢Á°½µËöÈæ£±£²£±£²±ß£¶£·Á¬¡Ê£²¡¦£´£¶¡ó¡Ë¹â¤Î£µËü£µ£±£²±ß£³£²Á¬¤À¤Ã¤¿¡££²±Ä¶ÈÆüÏ¢Â³¤ÇÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¡¢»Ë¾å½é¤Î£µËü±ßÂæ¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡Åì¾Ú³ô²Á»Ø¿ô¡Ê£Ô£Ï£Ð£É£Ø¡Ë¤â£µ£µ¡¦£¶£°¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£±¡¦£·£°¡ó¡Ë¹â¤¤£³£³£²£µ¡¦£°£µ¤ÇºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£