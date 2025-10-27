熊本藩主・細川家とゆかりがある紱川家の当主が熊本市を訪れました。

【写真を見る】家康から続く“第19代当主”徳川家広さん（60） 江戸から続く歴史の中で「大切にしている事」とは？

大西市長「19代と握手、なんだかすごく緊張します。例えば、SNSに出しても大丈夫ですか？あ！いいんだ！うちの先祖も喜ぶな、これ」

少し興奮気味の大西市長。10月27日、江戸幕府の初代将軍・紱川家康から続く紱川宗家の第19代当主、紱川家広さん（60）が表敬訪問しました。

11月に福岡県朝倉市で開かれる「全国藩校サミット」に出席するため、紱川家と深い信頼関係を築いていた熊本藩主・細川家のゆかりの地、熊本市を訪れました。

大西市長「紱川家の長い歴史を受け継ぐ中で、大事にしていることは？」

紱川宗家 第19代当主 紱川家広さん（60）「やはり平和の尊さ。日本は戦後80年、ということは80年間戦争をしていない。今の日本を見たら喜ぶと思う」

翻訳家や政治経済評論家としても活躍する家広さん。

紱川家がこれからの熊本に期待することとは？

紱川さん「熊本はかなり新しいですよ。若い街なんです。若くてまだまだ活力があるので、これから未来に向かって伸びてほしい」