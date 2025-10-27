【特集】｢能登に笑顔を｣が合言葉 高校サッカー石川県大会ベスト4の鵬学園 震災の苦境乗り越えて
全国高校サッカー選手権大会の石川県大会は、11月2日にベスト4がぶつかります。能登半島地震から2回目の選手権大会を迎える能登の高校は「能登に笑顔を」を合言葉に戦っています。
石川県大会の準々決勝。
前回王者で、初の連覇を目指す金沢学院大学附属。
金沢学院大附・石山 アレックス 主将
「石川といえば金沢学院といわれるようになってほしいですし、 うちのつなぐサッカーを全国に広めていきたいと思っています」
星稜・佐藤 翔 主将：
「今までの星稜ではないので、 新しく自分たちが時代を作るということを考えて、自分たちが歴史を作って挑んでいきます」
前回、準優勝に終わり、雪辱を果たしたい遊学館。
遊学館・李 孝樹 主将：
「去年、あのゴースタで雨の中、決勝で負けて、部員全員が悔しい思いをしたので、チームワークは石川県一だと思うし、 しっかり、その自信もあるので、ことしこそは優勝したいと思います」
そして…
七尾市の鵬学園。
能登半島地震の大きな被害を受け、練習がままならない日々が続いていました。
能登半島地震から約1年10か月。
校舎を案内してもらうと…
鵬学園・赤地 信彦 監督：
「玄関のこのフロアは、タイルもすべて直してもらって、きれいな状態になってます。気持ちよく学校生活が送れるためには、すごくいい状態になりました」
そして、こちらは…
鵬学園・赤地 信彦 監督：
「9月に竣工式を終えて新しく、 1面とプラスアルファでグラウ ンドが取れています。こうやって体育も授業で使える、 学校行事もここでできるような形になっています」
新たなグラウンドは、高校ではまだ珍しい人工芝。
主にサッカー部の活動場所となっています。
少しずつ復興に向け歩んでいる鵬学園高校ですが、サッカー部の監督でもある赤地信彦先生は、ここまでの道のりは決して平たんではなかったと話します。
去年。校舎も、寮も、大きな被害を受け、ほとんどが寮生活を送っていた選手たちは、地震から1か月間、それぞれの地元に帰り、離れ離れに。
その後、2か月間、富山県の旅館の協力を得て、なんとか共同生活を再開させました。
なかなか戻ることがかなわない、能登の現状を目に焼き付けました。
鵬学園・赤地 信彦 監督：
「能登の人たちに勇気を与える、 希望を与える、高校生の若い君たちが頑張っている姿、夢に向けて目標に向けて頑張っている姿を見せたい。それは絶対元気になるし、希望にもなるし、君たちが光になれば、能登地区になにかを返せるんじゃないかと思います」
能登の光になりたい。
その思いで挑んだ、去年6月の石川県高校総体の決勝。
県高校総体で初めての優勝。
ただ、七尾市に戻れたものの、学校のグラウンドは使えず、練習場まで4、50分かけて移動する日々。
練習時間が限られた状態で、1年前の選手権大会を迎えました。
6年ぶりの準決勝敗退。
鵬学園・赤地 信彦 監督：
「去年の3年生は、本当につらい思いをしたかなと思います。PK練習する場所もなかったというか、(練習場所を)借りられる時間も1時間くらいしかないので、アップして練習ってなったときに、今までのような練習ができなかったかなと思います」
あれから1年。
「ただいま！」「いただきます」
今では新たな寮も完成し、食事も、部屋での生活も、洗濯も、お風呂も、選手たちが同じ空間で生活しています。
「おいしいです」
「ずっとしゃべって、話してごはん食べるので」
「地震の時とかは1人で自宅で待機していたので、その時はあんまりみんなと話す機会がなかったので、今は毎日しゃべったり、話す人がいていい」
寮の調理師：
「私は子どもたちの元気な声で、毎日ここに来ることが楽しい。私は助けてもらっとるかな、この子たちに」
「ごちそうさまでした」「おいしかったです」「また作ってください」
地元に感謝し、恩返しの気持ちで挑む選手権大会。
鵬学園・藤本 桜輔 主将：
「去年の地震があった中で、優勝して能登に元気を与えようというのは、みんなで共通意識持っているので、優勝して全国で勝ち上がる姿を、能登の人に届けられればいいなと思います」