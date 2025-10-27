全国高校サッカー選手権大会の石川県大会は、11月2日にベスト4がぶつかります。能登半島地震から2回目の選手権大会を迎える能登の高校は「能登に笑顔を」を合言葉に戦っています。

石川県大会の準々決勝。



前回王者で、初の連覇を目指す金沢学院大学附属。

金沢学院大附・石山 アレックス 主将

「石川といえば金沢学院といわれるようになってほしいですし、 うちのつなぐサッカーを全国に広めていきたいと思っています」





去年はまさかのベスト4に終わったものの、33回目の優勝を目指す星稜。

星稜・佐藤 翔 主将：

「今までの星稜ではないので、 新しく自分たちが時代を作るということを考えて、自分たちが歴史を作って挑んでいきます」



前回、準優勝に終わり、雪辱を果たしたい遊学館。

遊学館・李 孝樹 主将：

「去年、あのゴースタで雨の中、決勝で負けて、部員全員が悔しい思いをしたので、チームワークは石川県一だと思うし、 しっかり、その自信もあるので、ことしこそは優勝したいと思います」



そして…

七尾市の鵬学園。



能登半島地震の大きな被害を受け、練習がままならない日々が続いていました。



能登半島地震から約1年10か月。



校舎を案内してもらうと…

鵬学園・赤地 信彦 監督：

「玄関のこのフロアは、タイルもすべて直してもらって、きれいな状態になってます。気持ちよく学校生活が送れるためには、すごくいい状態になりました」



そして、こちらは…



鵬学園・赤地 信彦 監督：

「9月に竣工式を終えて新しく、 1面とプラスアルファでグラウ ンドが取れています。こうやって体育も授業で使える、 学校行事もここでできるような形になっています」



新たなグラウンドは、高校ではまだ珍しい人工芝。

主にサッカー部の活動場所となっています。



少しずつ復興に向け歩んでいる鵬学園高校ですが、サッカー部の監督でもある赤地信彦先生は、ここまでの道のりは決して平たんではなかったと話します。



去年。校舎も、寮も、大きな被害を受け、ほとんどが寮生活を送っていた選手たちは、地震から1か月間、それぞれの地元に帰り、離れ離れに。

その後、2か月間、富山県の旅館の協力を得て、なんとか共同生活を再開させました。



なかなか戻ることがかなわない、能登の現状を目に焼き付けました。



鵬学園・赤地 信彦 監督：

「能登の人たちに勇気を与える、 希望を与える、高校生の若い君たちが頑張っている姿、夢に向けて目標に向けて頑張っている姿を見せたい。それは絶対元気になるし、希望にもなるし、君たちが光になれば、能登地区になにかを返せるんじゃないかと思います」



能登の光になりたい。



その思いで挑んだ、去年6月の石川県高校総体の決勝。

県高校総体で初めての優勝。



ただ、七尾市に戻れたものの、学校のグラウンドは使えず、練習場まで4、50分かけて移動する日々。



練習時間が限られた状態で、1年前の選手権大会を迎えました。





6年ぶりの準決勝敗退。



鵬学園・赤地 信彦 監督：

「去年の3年生は、本当につらい思いをしたかなと思います。PK練習する場所もなかったというか、(練習場所を)借りられる時間も1時間くらいしかないので、アップして練習ってなったときに、今までのような練習ができなかったかなと思います」



あれから1年。

「ただいま！」「いただきます」



今では新たな寮も完成し、食事も、部屋での生活も、洗濯も、お風呂も、選手たちが同じ空間で生活しています。



「おいしいです」

「ずっとしゃべって、話してごはん食べるので」

「地震の時とかは1人で自宅で待機していたので、その時はあんまりみんなと話す機会がなかったので、今は毎日しゃべったり、話す人がいていい」

寮の調理師：

「私は子どもたちの元気な声で、毎日ここに来ることが楽しい。私は助けてもらっとるかな、この子たちに」



「ごちそうさまでした」「おいしかったです」「また作ってください」



地元に感謝し、恩返しの気持ちで挑む選手権大会。

鵬学園・藤本 桜輔 主将：

「去年の地震があった中で、優勝して能登に元気を与えようというのは、みんなで共通意識持っているので、優勝して全国で勝ち上がる姿を、能登の人に届けられればいいなと思います」