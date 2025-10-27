µÈ²¬Î¤ÈÁ¡¢¥Ç¥³¥ë¥Æµ±¤¯¥¥ã¥ß¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÇÌ¥Î»¡¡TIFF¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â
½÷Í¥¤ÎµÈ²¬Î¤ÈÁ¤¬27Æü¡¢Åìµþ¡¦ÆüÈæÃ«¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÂè38²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¡×(TIFF)¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
ÂæÏÑ±Ç²è¡Ø¥À¥Ö¥ë¡¦¥Ï¥Ô¥Í¥¹¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ëµÈ²¬¤Ï¡¢¥ê¥¦¡¦¥°¥¡¥ó¥Æ¥£¥ó¡¢¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¡¦¥æ¡¼¡¢¥·¥å¡¼¡¦¥Á¥§¥ó¥Á¥¨´ÆÆÄ¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¥¯¥ê¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥ß¥¦¤È¤È¤â¤ËÅÐ¾ì¡£¹õ¤Î¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¥É¥ì¥¹¤Ç¥Ç¥³¥ë¥Æ¤äÇØÃæ¤òÈäÏª¤·¡¢ÈþËÆ¤òÊü¤Á¤Ê¤¬¤é¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤òÊâ¤¤¤¿¡£¥µ¥¤¥ó¤Ë±þ¤¸¤ë¤Ê¤É¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â¹Ô¤¤¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿´ÑµÒ¤ò´î¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
º£Ç¯¤ÎÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ï¡¢10·î27Æü¤«¤é11·î5Æü¤Î10Æü´Ö¡¢ºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤ÆüÈæÃ«¡¦Í³ÚÄ®¡¦´Ý¤ÎÆâ¡¦¶äºÂÃÏ¶è¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£¡ÖÅìµþ¤«¤é±Ç²è¤Î²ÄÇ½À¤òÈ¯¿®¤·¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÀ¤³¦¤È¤Î¸òÎ®¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¿·ÉôÌç¤ÎÁÏÀß¤Ê¤É¡¢±Ç²è¿Í¤ä±Ç²è¥Õ¥¡¥ó¤Î¸òÎ®¤Î¾ì¤òÍÍ¡¹¤Ê·Á¤Ç¼Â¸½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç¡×¤Ï¡¢108¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿1970ËÜ¤ÎÃæ¤«¤é15ºîÉÊ¤¬Áª¤Ð¤ì¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤Ï¡Ø¶âÈ±¡Ù(ºä²¼Íº°ìÏº´ÆÆÄ/´äÅÄ¹äÅµ¼ç±é)¤È¡Ø¹±À±¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¡Ù(ÃæÀîÎ¶ÂÀÏº´ÆÆÄ/Ê¡ÃÏÅí»Ò¼ç±é)¤Î2ºîÉÊ¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»£±Æ:ÄÕÌîÍµ
