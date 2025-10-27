藤井萩花、双子息子のハロウィンコスプレ公開「成長が早い」「癒される」と反響
【モデルプレス＝2025/10/27】E-girlsとして活動していた藤井萩花が10月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。双子の息子たちのハロウィンコスプレ姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】元E-girlsで2児の母、双子息子の可愛らしいコスプレ姿
藤井は「可愛い」「お友達とハロウィンパーティ」とコメントを添え、ソファに並んで座る4人の子どもたちの写真を投稿。藤井の息子たちはディズニー映画「ナイトメアー・ビフォア・クリスマス」（1993年）の主人公ジャック・スケリントンのコスチュームに顔を白くペイントした可愛らしい姿を披露している。
この投稿には「癒される」「可愛すぎる」「センスある衣装」「双子ちゃんの成長が早い」「おしゃれ家族」などの反響が寄せられている。
藤井は、2021年1月27日にロックバンドThe John’s GuerrillaやALIのボーカルを務めるミュージシャンの今村怜央と入籍、2022年4月26日に双子の男の子が誕生したことを発表。2025年10月1日に今村と離婚したことを報告している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】元E-girlsで2児の母、双子息子の可愛らしいコスプレ姿
◆藤井萩花、双子息子のハロウィンコスプレ姿を公開
藤井は「可愛い」「お友達とハロウィンパーティ」とコメントを添え、ソファに並んで座る4人の子どもたちの写真を投稿。藤井の息子たちはディズニー映画「ナイトメアー・ビフォア・クリスマス」（1993年）の主人公ジャック・スケリントンのコスチュームに顔を白くペイントした可愛らしい姿を披露している。
◆藤井萩花の投稿に反響
この投稿には「癒される」「可愛すぎる」「センスある衣装」「双子ちゃんの成長が早い」「おしゃれ家族」などの反響が寄せられている。
藤井は、2021年1月27日にロックバンドThe John’s GuerrillaやALIのボーカルを務めるミュージシャンの今村怜央と入籍、2022年4月26日に双子の男の子が誕生したことを発表。2025年10月1日に今村と離婚したことを報告している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】