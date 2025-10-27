前田敦子、“14年ぶり”最後の写真集決定 過去最大露出にも挑戦「後悔なく出し切りたい」
前田敦子が、2026年に「前田敦子写真集 タイトル未定」（講談社）を発売することがわかった。前田が写真集を出すのは、2012年以来実に約14年ぶりとなる。発表とあわせて、先行カットも解禁された。
【写真】前田敦子、14年ぶり写真集で完璧なボディライン披露
AKB48の“絶対的センター”と称され、時代を象徴する国民的アイドルとして人気を博し、現在は俳優として新たな道を歩んでいる前田。芸能活動20周年を迎える彼女が、「これが最後」と語るメモリアル写真集の発売が決定した。本作は、講談社より2026年に発売予定。2012年以来、実に約14年ぶりとなる写真集だ。
撮影の地に選んだのは、中欧オーストリアのウィーン。歴史と芸術、音楽が息づく街を巡り、全編、丁寧に撮り下ろした。30代の女性の“大人の恋”をテーマに、その凛とした美しさと、愛する人との夢のような時間と現実を揺れ動く切ない表情を、ウィーンの光の中に映し出している。
前回の写真集から14年。2025年に芸能活動20周年を迎え、34歳となった前田。本作では、大人の女性としての魅力を余すことなく表現した。体づくりや日々の美容ルーティンにも徹底して向き合った本作。「もう1度やってと言われても、きっともうできない」と語るほど、ストイックに自らを追い込んで仕上げた、完璧なボディラインを披露した。
本作のテーマは大人の恋。「こんな恋がしてみたい」と思えるような、心を寄せる相手と2人きりで過ごす親密で繊細な世界観を目指した。「クリエイティブチームの皆さんと、“1つの芸術作品を作り上げる”という思いで臨みました」と彼女自身が語るように、コンセプト、衣装、ヘアメイクの細部に至るまで、クリエイターたちと幾度もディスカッションを重ね、1カットずつ丁寧に撮影。まさに表現者としての前田が、大人の恋の物語を体現した1冊である。
また、テーマに合わせた衣装にもこだわり、女性にとって参考になるスタイリングや、挑戦してみたくなるランジェリーを多数着用。「最後の写真集として、後悔なく出し切りたい」という言葉通り、切なく色香漂う表情と過去の写真集を上回る大胆な露出への挑戦も見どころとなっている。ネット書店では順次予約の受付を開始予定。刊行を記念したお渡し会も開催予定で、情報は公式X（旧Twitter）にて順次発表される。（modelpress編集部）
