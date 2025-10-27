辻希美「お肉テイクアウトして」豪華な家焼肉の様子公開「美味しそう」「最高」と反響
【モデルプレス＝2025/10/27】タレントの辻希美が10月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。家焼肉の様子を公開した。
【写真】第5子出産のタレント、ホットプレートに乗った豪華な肉
辻は「お肉テイクアウトして家焼肉」と記し、食卓に様々な種類の肉、サラダ、レモンなどが並び、網に乗せ肉を焼いている様子を公開。「最高」とハートの絵文字付きで綴った。
この投稿に、ファンからは「お肉いっぱい」「美味しそう」「家焼肉最高ですね」「楽しそう」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】第5子出産のタレント、ホットプレートに乗った豪華な肉
◆辻希美、家焼肉公開
辻は「お肉テイクアウトして家焼肉」と記し、食卓に様々な種類の肉、サラダ、レモンなどが並び、網に乗せ肉を焼いている様子を公開。「最高」とハートの絵文字付きで綴った。
◆辻希美の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「お肉いっぱい」「美味しそう」「家焼肉最高ですね」「楽しそう」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】