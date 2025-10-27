恋人の元カノと自分を比べてしまう!?「牡牛座（おうし座）」のあなたは「比較しがちだが表には出さない」!?
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「12星座別×恋愛コラム」。
恋人の過去は気にしないつもりでも、ふとした瞬間に元カノの存在が頭をよぎることはありませんか？ もう終わった関係とわかっていても、好きだからこそ気になってしまうもの。恋人の昔の彼女と自分を比べてしまいやすい星座を、12星座別にみていきましょう。
（監修者：東京・池袋占い館セレーネ所属 小林みなみさん）
■牡牛座（おうし座）……比較しがちだが表には出さない
恋人とは安定して落ち着いた関係を築きたい牡牛座。元カノと自分を比較することはあっても、恋人との仲が悪くなるのを恐れ、表に出すことはないでしょう。恋人が元カノとの思い出を大切にしている様子を見るとモヤモヤしますが、それを指摘することはほとんどなく、不満を抱え込んでしまうタイプでしょう。
■監修者プロフィール：小林みなみ（こばやし みなみ）
編集・ライター。出版社、大手占いコンテンツ会社勤務を経て、フリーランスに。会社員時代に占いに初めてふれ、その世界にはまる。現在は、雑誌・WEBで占い記事をメインに執筆している。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
