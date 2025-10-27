どうとんぼり神座、推し活イベントを初開催 特製「推しのセリフキャンディ」プレゼントなど【概要】
ラーメンレストラン「どうとんぼり神座」は、11月4日の「いい推しの日」にちなんだイベント『かむくらの神推し！』を初開催する。
【画像】どうとんぼり神座「推しのセリフキャンディ」イメージ
推し活グッズ（アクリルスタンド、チェキ、ペンライト、ぬいぐるみなど）を提示すると、さまざまなプレゼントがある。
11月3日〜9日には、対象店舗で、推しグッズと写真を撮って楽しめる神座特製の漫画風プリントデザインキャンディがもらえる（先着順）。全5種類のセリフがデザインされたキャンディで、持参したアクリルスタンドやチェキなどと一緒に撮影して楽しめる。
そして11月4日には、全店舗で推しへのサービスとしてソフトドリンク一杯を進呈する。
■神座特製の漫画風「推しのセリフキャンディ」プレz戦と対象店舗
東京
・東京ドームシティ店
・アトレ恵比寿店
大阪
・阪急三番街店
※数量に限りあり。配布予定数に達し次第、終了。
