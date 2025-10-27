福島県の沖合でまとまった地震活動になっているエリアがあります。今月に入ってマグニチュード5の地震がおきましたが震度1以上を観測した場所はありませんでした。陸から離れた、海溝軸の外側でおきる地震、アウターライズ地震について社会部災害担当・中濱弘道デスクが解説します。【週刊地震ニュース】

■北海道道東地方で震度5弱の地震も大きな被害なし

10月20日から26日までの1週間、国内で震度1以上の地震が33回あり、このうち震度5弱が1回ありました。

▼22日午後6時17分ごろ、北海道根室市と浜中町で震度4の地震がありました。震源は釧路沖、地震の規模を示すマグニチュードは5.1、震源の深さは43キロでした。

▼24日午前6時09分ごろ、福島県浪江町、双葉町で震度3の地震がありました。震源は福島県沖、地震の規模を示すマグニチュードは4.9、震源の深さは50キロでした。

▼25日午前1時40分ごろ、北海道道東の根室市で震度5弱、釧路市などで震度4を観測する地震がありました。この地震の震源は根室半島東方沖でマグニチュードは5.8、震源の深さは40キロでした。（暫定値）

▼25日午後2時12分ごろ、鹿児島県十島村悪石島で震度3の地震がありました。震源はトカラ列島近海、マグニチュードは3.3、震源の深さは12キロでした。

■北海道道東地方で震度5弱と震度4の地震、地震活動が活発なエリアで

10月22日と25日に道東地方でおきた地震、震源は比較的近い場所です。この付近は、プレートの沈み込みで逆断層型の地震が多くおきるエリア、今年に入ってからも集中して地震がおきている場所が所々あります。

■日光市で震度4、東京など関東の広範囲で震度3の地震はなぜ？

▼26日午後0時4分ごろ、栃木県日光市で震度4を観測したほか、群馬、埼玉、東京、神奈川で震度3となりました。震源は栃木県北部、マグニチュードは4.7、震源の深さは10キロでした。（速報値）この日光市では3分後にも、ほぼ同じ場所を震源とする地震があり震度3を観測しています。

震源の栃木県南部の1997年以降の地震活動です。栃木県と群馬県との県境付近の地域では、定常的に地震活動が見られ、マグニチュード4クラスの地震は比較的多く発生しているエリアです。近くには主要な活断層もあります。浅い場所でおきる地震では、震源付近で強い揺れになることもありますので注意が必要です。

■福島沖でまとまった地震活動 マグニチュード5でも震度観測無し「アウターライズ地震」とは

ここ数か月、福島県沖でまとまった地震活動となっているエリアがあります。場所は福島と宮城県境のはるか沖合です。10月6日にはマグニチュード5.0の地震がありましたが、震度1以上を観測したところはありませんでした。この地震がおきている場所は、日本海溝の海溝軸の外側にあたります。この海溝軸の外側でおきる地震を「アウターライズ地震」と言います。

アウターライズ地震とは、海溝の外側 （アウター） で太平洋プレートが盛り上がったところ （ライズ）でおきる地震という意味です。こうしたところでは、左右に引っ張られる影響で正断層型の地震がおきやすいとされています。プレート境界の沈み込みによっておこる逆断層型とは異なるタイプで、海底が上下に大きく動くため津波がおこりやすいという特徴があります。

■アウターライズ地震による大津波で甚大な被害も

これまでにおきた主なアウターライズ地震です。

▼明治三陸地震（1896年M8.2）→ ▼昭和三陸地震（1933年M8.1）

▼2004年のスマトラ沖大地震（M9.1）では津波で30万人以上が犠牲になりましたが、2012年4月にも再びスマトラ沖でM8.6の大地震がおきています。

▼2006年11月千島列島沖地震（M7.9）→ ▼2007年01月千島列島東方の地震（M8.2）

アウターライズ地震は、明治三陸地震と昭和三陸地震のように37年後におこったこともありますが、約2か月後におきたものもあります。

気象庁によりますと東日本大震災では震災の当日、そして2012年12月に三陸沖（M7.3）で海溝軸の外側で比較的規模の大きな正断層タイプの地震がおきています。

■揺れが大きく無くても大きな津波に警戒、津波警報が発表されたら避難

昭和三陸地震は最大震度5でしたが東北地方などの沿岸には大津波が襲来し大きな被害となりました。

アウターライズ地震は海溝軸より外側、陸地から距離が離れている場所でおきるため、陸地では揺れが小さくなる可能性がありますが揺れが小さくても津波に警戒が必要です。懸念される東北地方の沖合ですが気象庁の地震観測の精度は以前より向上していて、近海でおきる地震と同じく約3分で津波の有無が発表されます。

例え屋外にいた場合、揺れを感じない事があるかもしれませんが、津波警報が出た場合には油断すること無く避難し、津波に備えることが大切です。