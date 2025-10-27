【セリエA】パルマ 0−0 コモ（日本時間10月25日／エンニオ・タルディーニ・スタジオ）

【映像】GK鈴木彩艶がFKで決定機演出の瞬間

パルマのGK鈴木彩艶がFKを蹴り、威力と精度の高いキックで決定機を創出。フィールドプレーヤーがキッカーを担うことが一般的なピッチ中央付近からのキックに、ファンが驚きながら興奮している。

セリエA第8節でパルマはコモと対戦。公式戦10試合連続で先発を果たした鈴木は、相手にボールを保持される展開だったが無失点に抑えて勝点1の獲得に貢献した。

その81分、まさかのチャンスクリエイトを披露する。パルマの自陣左サイドでのスローインから空中戦が連続発生し、ハーフウェーライン付近でFKを獲得。MFナウエル・エステベスがボールの近くに立ったが、ベンチから「ザイオン」という声が響くと、鈴木が急いでボールのもとへ走ってきた。

実況・野並正佑氏も「鈴木彩艶がここから蹴ってきそうです」と言及する中、背番号31が右足を振り抜くと、ボールがペナルティーエリアの右に飛んでいく。これをFWアドリアン・ベネディチャクが頭で折り返し、DFとGKの間に抜け出したDFエンリコ・デル・プラートがシュートを放った。フィニッシュは惜しくもコモのGKジャン・ブテに阻まれたものの、鈴木が45m級のキックで決定機を演出した。

試合後には敵将セスクからも称賛

このプレーには、ファンもSNS上でリアクション。「ザイオン砲でチャンスw」「ザイオン起点じゃん！」「どこからでも飛んでくるなザイオン砲w」「パルマのなにがあれってチャンスになるのがハーフウェーラインあたりからのザイオンのFKっていうのが」「ハーフからのFK、ザイオンなんか」「ザイオンのキックえぐい」「戦術ザイオンすぎるw」「今までもこれからも冗談で言い続けるけど、彩艶さん一旦本気でFKとかで点獲りに行ってみてほしい」「ビッグクラブ行ったら戦術サイオンでアシストつきまくる気がしてる」と驚きながら興奮していた。

持ち味のキックでチャンスを作り、今季3度目かつ2試合連続のクリーンシートを達成した守護神を、現地メディアも高く評価。『PARMA live』は選手採点を「6」とし、「介入しなければならないときは常に注意を払っている。キックに関しては正確性も高い」と綴った。

また同メディアによると、コモのセスク・ファブレガス監督が試合後に、「鈴木はロングボール、スローイン、そしてカウンターアタック対応など多彩だった」と称賛を送っていたという。

（ABEMA de DAZN／セリエA）

