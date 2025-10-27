Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、10月27日の第1試合に出場する4選手を発表した。注目は、先週24日にデイリーダブルを決めたTEAM雷電。先発は本田朋広（連盟）が務める。追い風吹く中、HONDAのエンジンはさらに回転数を上げるか。

【映像】TEAM雷電、さらに連勝続くか？

TEAM雷電は24日、第1試合を本田、第2試合を黒沢咲（連盟）で連勝達成。一気にポイントを伸ばし、チーム順位も4位に浮上した。全10チームでプラスが5チーム、マイナスが5チームと、少しずつ明暗がつき始めている中、好調・本田がどこまで突っ走れるか。

上位が混戦模様になる中、存在感を示したいのはEX風林火山・永井孝典（最高位戦）。ルーキーながら3ケタプラス、個人ランキングも8位と大健闘だ。試合数もまだまだたっぷり残っており、永井の働きどころもたくさんあるが、シーズン前半のうちから手強い相手だときっちり認知させておきたい。

リーグ3位・KONAMI麻雀格闘倶楽部の伊達朱里紗（連盟）も前回出場時、待望の初トップが取れた。個人ポイントも、ほぼプラスマイナスゼロと言ってもいいほど挽回。この試合でトップを取れれば、きれいさっぱり完済し、いよいよ“定位置”のプラス域に戻る。

なかなかスッと浮上できていないのが、渋谷ABEMAS。リーグ7位で3ケタマイナス。今シーズンから全10チームとなり、レギュラーシーズン突破のボーダーラインがどの程度になるかも未知数だが、やはりプラス域にいることが重要。自身もマイナス域にいる日向藍子（最高位戦）も、大きなトップで笑顔を振りまけるか。

【10月27日第1試合】

EX風林火山・永井孝典（最高位戦）個人8位 ＋107.3

KONAMI麻雀格闘倶楽部・伊達朱里紗（連盟）個人23位 ▲17.1

渋谷ABEMAS・日向藍子（最高位戦）個人30位 ▲65.9

TEAM雷電・本田朋広（連盟）個人4位 ＋163.8

【10月24日終了時点での成績】

1位 赤坂ドリブンズ ＋243.7（26/120）

2位 EX風林火山 ＋235.2（26/120）

3位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋214.8（26/120）

4位 TEAM雷電 ＋188.3（26/120）

5位 U-NEXT Pirates ＋126.1（30/120）

6位 KADOKAWAサクラナイツ ▲45.9（26/120）

7位 渋谷ABEMAS ▲119.0（28/120）

8位 BEAST X ▲120.4（28/120）

9位 セガサミーフェニックス ▲318.0（28/120）

10位 EARTH JETS ▲404.8（28/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

