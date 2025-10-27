　Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、10月27日の第1試合に出場する4選手を発表した。注目は、先週24日にデイリーダブルを決めたTEAM雷電。先発は本田朋広（連盟）が務める。追い風吹く中、HONDAのエンジンはさらに回転数を上げるか。

【映像】TEAM雷電、さらに連勝続くか？

　TEAM雷電は24日、第1試合を本田、第2試合を黒沢咲（連盟）で連勝達成。一気にポイントを伸ばし、チーム順位も4位に浮上した。全10チームでプラスが5チーム、マイナスが5チームと、少しずつ明暗がつき始めている中、好調・本田がどこまで突っ走れるか。

　上位が混戦模様になる中、存在感を示したいのはEX風林火山・永井孝典（最高位戦）。ルーキーながら3ケタプラス、個人ランキングも8位と大健闘だ。試合数もまだまだたっぷり残っており、永井の働きどころもたくさんあるが、シーズン前半のうちから手強い相手だときっちり認知させておきたい。

　リーグ3位・KONAMI麻雀格闘倶楽部の伊達朱里紗（連盟）も前回出場時、待望の初トップが取れた。個人ポイントも、ほぼプラスマイナスゼロと言ってもいいほど挽回。この試合でトップを取れれば、きれいさっぱり完済し、いよいよ“定位置”のプラス域に戻る。

　なかなかスッと浮上できていないのが、渋谷ABEMAS。リーグ7位で3ケタマイナス。今シーズンから全10チームとなり、レギュラーシーズン突破のボーダーラインがどの程度になるかも未知数だが、やはりプラス域にいることが重要。自身もマイナス域にいる日向藍子（最高位戦）も、大きなトップで笑顔を振りまけるか。

【10月27日第1試合】

EX風林火山・永井孝典（最高位戦）個人8位　＋107.3
KONAMI麻雀格闘倶楽部・伊達朱里紗（連盟）個人23位　▲17.1
渋谷ABEMAS・日向藍子（最高位戦）個人30位　▲65.9
TEAM雷電・本田朋広（連盟）個人4位　＋163.8

【10月24日終了時点での成績】

1位　赤坂ドリブンズ　＋243.7（26/120）
2位　EX風林火山　＋235.2（26/120）
3位　KONAMI麻雀格闘倶楽部　＋214.8（26/120）
4位　TEAM雷電　＋188.3（26/120）
5位　U-NEXT Pirates　＋126.1（30/120）
6位　KADOKAWAサクラナイツ　▲45.9（26/120）
7位　渋谷ABEMAS　▲119.0（28/120）
8位　BEAST X　▲120.4（28/120）
9位　セガサミーフェニックス　▲318.0（28/120）
10位　EARTH JETS　▲404.8（28/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ　2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。
（ABEMA／麻雀チャンネルより）
 