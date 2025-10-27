¾¾ËÜ¹ñºÝ¹â¤ÎÌîµåÉôÈñ¡¢»ÈÅÓÉÔÌÀ¡¡¡Ö²£ÎÎµ¿¤¤¡×¸µ´ÆÆÄ¤ò·º»ö¹ðÈ¯¤Ø
¡¡Ä¹Ìî¸©¾¾ËÜ»Ô¤Î»äÎ©¡¦¾¾ËÜ¹ñºÝ¹â¤ÎÌîµåÉô¤Ç¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤«¤é½¸¤á¤¿Â¿³Û¤ÎÉôÈñ¤Ê¤É¤¬»ÈÅÓÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬27Æü¡¢Éô´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£Éô´Ø·¸¼Ô¤Ï2ÀéËü±ßÄøÅÙ¤¬ÉÔÌÀ¤È¤·¡¢¶ÈÌ³¾å²£ÎÎ¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¸ýºÂ¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤¿¸µ´ÆÆÄ¤ÎÃËÀ¡Ê56¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ë¹ðÈ¯¾õ¤ò¶á¤¯¡¢¸©·Ù¤ËÄó½Ð¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¡£ÃËÀ¤Ï27Æü¡¢¶¦Æ±ÄÌ¿®¤Ë¡Ö¡ÊÃåÉþ¤Ï¡ËÀäÂÐ¤Ë¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤¿¡£
¡¡ÃËÀ¤Ï¿ôÇ¯Á°¤Þ¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢Éô¤Î¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤ÆºòÇ¯ÅÙ¡¢¸ýºÂ¤ò´ÉÍý¡£Éô´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Éô°÷¤ÏËèÇ¯70¿ÍÁ°¸å¤ª¤ê¡¢Ã±Ç¯ÅÙ¤ËÉôÈñ¤Ê¤É2ÀéËü±ßÄøÅÙ¤Î¼ýÆþ¤¬¤¢¤ë¡£