映画23作品が誰でも無料。東京国際映画祭の「屋外上映会」は絶対行かなきゃ...！上映作品全部見せ。《11月5日まで》

2025年10月27日より、日本最大規模の国際映画祭「第38回東京国際映画祭」が始まりました。今年もイベントが盛りだくさんで大盛り上がりの予感......！

なんと10月28日からは、誰でも気軽に映画を鑑賞できる、入場無料の「屋外上映会」が開催されるんです。

気になるあの映画を特別な空間で...

「屋外上映会2025」は、10月28日から11月5日までの9日間限定のイベント。

期間中は、東京ミッドタウン日比谷の日比谷ステップ広場で計23作品が上映されます。

上映作品と上映開始時間は以下の通り。



【10月28日】

・13時「ヴェノム：ザ・ラストダンス」

・15時35分「バッドボーイズ RIDE OR DIE」

・18時30分「はじまりのうた」

【10月29日】

・12時30分「ベスト・キッド」

・15時35分「グランツーリスモ」

・18時30分「ネムルバカ」

【10月30日】

・12時30分「スーパーマンII 冒険編」

・15時20分「スーパーマン リターンズ」

・18時30分「マン・オブ・スティール」

【10月31日】

・13時「バッドボーイズ RIDE OR DIE」

・15時45分「恋するプリテンダー」

・18時30分「366日」

【11月1日】

・10時「スティング」

・12時40分「ジョーズ」

・15時30分「ミッション：インポッシブル／ファイナル・レコニング」

・18時50分「新しい靴を買わなくちゃ」

【11月2日】

・10時「遙かなる山の呼び声」

・12時40分「劇場版マクロスF〜イツワリノウタヒメ〜」

・15時30分「劇場版マクロスF〜サヨナラノツバサ〜」

・18時50分「教皇選挙」

【11月3日】

・10時30分「パリタクシー」

・12時40分「366日」

・15時30分「劇場版マクロスΔ 激情のワルキューレ」

・18時「劇場版マクロスΔ 絶対LIVE!!!!!!／劇場短編マクロスF〜時の迷宮〜」

【11月4日】

・12時30分「グランツーリスモ」

・15時30分「ベスト・キッド」

・18時30分「赤い糸 輪廻のひみつ」

【11月5日】

・13時「ヴェノム：ザ・ラストダンス」

・15時30分「恋するプリテンダー」

・18時「ミッション：インポッシブル／ファイナル・レコニング」

最新映画から不朽の名作まで、特別な空間で映画の世界にどっぷり浸かれるお得なイベントです。

予約不要で誰でも鑑賞できますよ。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）