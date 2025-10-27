新しく来た子に振り回されて困惑。ふたりが仲良しになるきっかけは？
ご機嫌なままお散歩に出たふたり。なかなか帰ってこなくて迎えに行くと／ターとアグのしあわせ日和（1）
仲良しな猫と犬の毎日を、飼い主である著者がやさしいタッチで描くコミックエッセイ。
元野良猫・ターコロと保護犬・アグの日常を、写真や動画で紹介しているSNSアカウント「ターとアグ」をご存知ですか？ ふたり（2匹）の毎日がイラストやコミックで発表されると、SNSで話題となりました。
飼い主と幸せに暮らすターコロの前に現れたアグ。出会ったその日から自分にべったりのアグに戸惑いながらも、毎日一緒に過ごすうちに親友になりました。そんなふたり（2匹）のやさしくて穏やかな日々は、多くのファンの心を掴んでいます。
※本記事は村上直美著の書籍『ターとアグのしあわせ日和 元ノラ猫と元保護犬、ふたりは親友』から一部抜粋・編集しました。
■アグちゃんがやってきた
ターは最初、きっとこんな葛藤があったんじゃないかな、とずっと思っていました。
アグを受け入れてくれて、大事にしてくれてありがとうターちゃん。
著＝村上直美／『ターとアグのしあわせ日和 元ノラ猫と元保護犬、ふたりは親友』