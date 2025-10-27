【松屋銀座100周年オリジナルグッズ】春に大反響！復刻ロゴトートがサイズを増やして登場。

「松屋銀座」の100周年を記念したイベント「松縁祭（しょうえんさい）」が、2025年10月29日から11月11日まで開催されます。

3階婦人雑貨フロアの「MATSUYA GINZA Souvenir Store」では、11月4日までの期間限定で、100周年を記念した松屋オリジナル商品が販売されます。数量限定です。

松鶴マークや銀座店開店当時のロゴが好評

注目商品は、めでたいものとされ、永遠の繁栄を表す松と鶴を使用した、松屋の社章「松鶴（しょうかく）マーク」や、銀座店開店当時のロゴを復刻したデザインなどのグッズです。

復刻ロゴトート（Lサイズ4400円）は、今年の春に販売された際には3日間で販売予定数に達する反響を呼びました。今回は小さめのサイズも新たに加え、3サイズでの展開です。

松屋銀座の歴史は、開港まもない横浜で呉服店「鶴屋」としてはじまりました。それが「1869年」であったため、ロゴには「1925」ではなく「1869」の数字が入っています。

また、新登場の「松屋呉服店」柄の新作Tシャツ（4950円）も人気が出そうです。

ほか、積み重ねてきた100年の歴史を積み木に見立てた「積み木」デザイン、「MATSUYA GINZA」のタイポグラフィーデザインのエコバッグ（3300円）やマグカップ（2750円）などもあります。こちらは海外観光客からの需要を見据えて商品化したそうです。

オリジナルグッズは、公式ECサイト「matsuyaginza.com」でも購入できます。

気になる人は早めのチェックがおすすめですよ。

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）