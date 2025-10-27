開幕2連敗のマブスが139得点を奪って今季初勝利…新人フラッグが22得点の活躍

10月27日（現地時間26日、日付は以下同）。ダラス・マーベリックスが、ホームのアメリカン・エアラインズ・センターでトロント・ラプターズ戦に臨んだ。

今シーズンのマブスは、23日のサンアントニオ・スパーズ戦（92－125）、25日のワシントン・ウィザーズ戦（107－117）を落として2連敗。オフェンシブ・レーティング95.2とフィールドゴール成功率40.4パーセントはいずれもリーグワーストで、ペイントエリアの平均37.0得点でもリーグワースト2位と苦戦していた。

ところが、ラプターズ戦ではチーム全体でフィールドゴール成功率58.8パーセント（50／85）、3ポイントシュート成功率38.5パーセント（10／26）とオフェンスがかみ合い、今シーズン最多得点を奪って139－129で初勝利。

アンソニー・デイビスが25得点10リバウンド3スティール2ブロック、開幕2戦でフィールドゴール成功率11.1パーセントの平均3.5得点だったディアンジェロ・ラッセルが24得点5リバウンド6アシスト3スティールと復調。さらに、PJ・ワシントンが17得点7リバウンド5アシスト、マックス・クリスティが17得点、ナジ・マーシャルが12得点6リバウンド2スティール、クレイ・トンプソンが10得点と続いた。

そして今年のドラフト全体1位指名でマブス入りしたクーパー・フラッグは、豪快なダンクを炸裂させて会場を沸かせ、22得点4リバウンド4アシストに0ターンオーバーの活躍で初勝利に大きく貢献した。

デューク大学出身のルーキーは、18歳と309日で20得点超えを達成。これはNBA史上5番目の若さで、現役ではレブロン・ジェームズ（現ロサンゼルス・レイカーズ）の18歳と303日に次いで2位。さらに、19歳を迎える前の選手で20得点に0ターンオーバーをマークしたのはコービー・ブライアント（元レイカーズ）とフラッグのみとなった。

今シーズン開幕からホーム5連戦が組まれているマブスは、翌28日にオクラホマシティ・サンダー戦、30日にインディアナ・ペイサーズ戦が組まれている。

【動画】今シーズン初勝利を飾ったマブスのハイライト！





