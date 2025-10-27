Oasisの再結成ツアー『Oasis Live ’25』が10月25日、26日に東京ドームで開催された。バンド解散直前の出演となった『FUJI ROCK FESTIVAL ’09』以来、16年ぶりの来日公演となり、2日間で計10万人を超えるファンが集結。多くの著名人も現地でその奇跡の瞬間を目の当たりにし、自身のInstagramに記念写真を投稿している。

初日のオープニングアクトを務めたASIAN KUNG-FU GENERATIONの後藤正文（Vo,Gt）は、「Big Egg 最高でしたね。俺たちもよくやった！」と綴り、ベンチ席での伊地知潔（Dr）とのツーショットを投稿。さらに1曲目に披露した「センスレス」のサウンドチェックの様子を公開している。

25日当日が誕生日でもあった［Alexandros］のリアド偉武（Dr）は、ステージショットをInstagramにアップ。

マカロニえんぴつのはっとりは、両日参戦したことをInstagramにて報告。「Some Might Say」の歌詞とともに、飛び跳ねる写真を上げている。

イギリス・マンチェスター公演を観に行っている長濱ねるは、「@oasis ありがとうありがとうありがとう」と溢れる感謝の思いを記し、「Champagne Supernova」でリアム・ギャラガーがタンバリンを頭の上に乗せる無邪気な姿、リアムとノエルが手を繋ぎながら登場するオープニングの様子などをアップしている。

（文=リアルサウンド編集部）