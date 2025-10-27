発売したばかりのM5 MacBookPro、Amazonだとなぜか安い不思議
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）では、2025年10月27日（月）9時から11月4日（火）23時59分まで「AmazonスマイルSALE」を開催中。
期間中は、エントリーして合計10,000円（税込）以上買い物することでポイントが還元率がアップするキャンペーンも。エントリーを忘れずに！
現在、10月16日に発売した、M5チップを搭載した「2025 MacBook Pro」やM4チップを搭載した現行モデルの「2025 MacBook Air」など、Apple（アップル）製品が公式ストアよりお得に登場しています。
10月16日に発売されたばかりの「MacBook Pro 14インチ」がAmazonで公式価格よりお得に登場中！
Apple 2025 MacBook Pro 10 コアCPU、10 コアGPU のM5 チップ搭載ノートパソコン：Apple Intelligence のために設計、14.2 インチLiquid Retina XDR ディスプレイ、16GB ユニファイドメモリ、512GBのSSD ストレージ - スペースブラック
238,747円
（公式価格から4％オフ）
Apple 2025 MacBook Pro 10 コアCPU、10 コアGPU のM5 チップ搭載ノートパソコン：Apple Intelligence のために設計、14.2 インチLiquid Retina XDR ディスプレイ、16GB ユニファイドメモリ、512GBのSSD ストレージ - シルバー
238,747円
（公式価格から4％オフ）
M5の驚異的なパワーを内蔵した「MacBook Pro 14インチ」でクリエイティブなタスクも思いのまま。
Apple 2025 MacBook Pro 10 コアCPU、10 コアGPU のM5 チップ搭載ノートパソコン：Apple Intelligence のために設計、14.2 インチLiquid Retina XDR ディスプレイ、16GB ユニファイドメモリ、1TBのSSD ストレージ - スペースブラック
267,535円
（公式価格から4％オフ）
Apple 2025 MacBook Pro 10 コアCPU、10 コアGPU のM5 チップ搭載ノートパソコン：Apple Intelligence のために設計、14.2 インチLiquid Retina XDR ディスプレイ、16GB ユニファイドメモリ、1TBのSSD ストレージ - シルバー
267,535円
（公式価格から4％オフ）
Apple 2025 MacBook Pro 10 コアCPU、10 コアGPU のM5 チップ搭載ノートパソコン：Apple Intelligence のために設計、14.2 インチLiquid Retina XDR ディスプレイ、24GB ユニファイドメモリ、1TBのSSD ストレージ - スペースブラック
296,323円
（公式価格から4％オフ）
Apple 2025 MacBook Pro 10 コアCPU、10 コアGPU のM5 チップ搭載ノートパソコン：Apple Intelligence のために設計、14.2 インチLiquid Retina XDR ディスプレイ、24GB ユニファイドメモリ、1TBのSSD ストレージ - シルバー
296,323円
（公式価格から4％オフ）
M4チップを搭載した「M4 MacBook Air」が公式価格から4％オフとお買い得！
Apple 2025 MacBook Air M4 チップ搭載 13 インチノートブック: Apple Intelligence のために設計、13.6 インチ Liquid Retina ディスプレイ、16GBユニファイドメモリ、 256GB SSD ストレージ、12MP センターフレームカメラ、Touch ID - スカイブルー
158,141円
（公式価格から4％オフ）
Apple 2025 MacBook Air M4 チップ搭載 13 インチノートブック: Apple Intelligence のために設計、13.6 インチ Liquid Retina ディスプレイ、16GBユニファイドメモリ、 256GB SSD ストレージ、12MP センターフレームカメラ、Touch ID - スターライト
158,141円
（公式価格から4％オフ）
強力なノイズキャンセリング機能で集中力アップ。「AirPods Pro 2」が14％オフに
Apple AirPods Pro 2 アクティブノイズキャンセリング、ワイヤレスイヤホン、Bluetooth5.3、外部音取り込み、パーソナライズされた空間オーディオ、原音に忠実なサウンド、H2 チップ、USB-C 充電、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電、ヒアリング補助機能
34,364円
（14％オフ）
Apple iPhone 16 (128 GB) - ホワイト SIMフリー 5G対応
115,960円
（7％オフ）
＞＞Appleのストアを見る
なお、上記の表示価格は2025年10月27日17時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
＞＞Kindle本200万冊以上が読み放題となる「Kindle Unlimited」も初めてのユーザーは30日間無料で体験できますよ
気になるアイテムを見つけたら「ウォッチする」をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。
＞＞ウォッチリストの使い方について
