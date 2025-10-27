Image: Raymond Wong / Gizmodo US

ヘッドフォンの装着感がどれだけ快適になっても、着けていないのに勝てるはずはありません。着けてないのに音が聞こえる…。それがRazerのスピーカーヘッドレスト「Razer Clio」です。ゲーミングチェアに装着するだけで、周辺がゲームの音の世界になる。着けてないけど聞こえる！

米Gizmodoが実際に体験してきました。日本では3万3480円で販売中。

Razerの230ドルのヘッドセットスピーカー、僕の椅子はお気に召さないようでした。というのも、僕は父から譲り受けた非常に古くて安いゲーミングチェアを普段愛用しているのですが、この椅子にはClioがまったく合わない。見た目ではなく、サイズの問題でフィットしない、装着できないのです。

椅子の背もたれがどうやら丸すぎるようですね。背もたれ上部の幅が47cmから65cmが対応サイズということですが、背もたれの幅なんて気にしたことなかった…。今まで数々のスピーカー・ヘッドフォンを試してきましたが、聞く以前の着けるステップでここまで手こずるなんて…。

てことで、僕がどうにもならなくなっているのを見かねたRazerが、RazerのプレミアムゲーミングチェアのIskur V2 Xを貸してくれました。Razerの椅子にRazerのヘッドレストスピーカー、これならバチコーンとハマると思ったのですが、実はそうでもなくて…。

Image: Raymond Wong / Gizmodo US

Clioには横方向に2本のストラップとバックルが付いていて、椅子の後ろでカチっととめるようになっています。こう言えば、誰だってそのバンドは伸縮性のあるゴムみたいな素材だろうなって思いますよね？ 違うんです。自分でいい感じに締めたり緩めたり、角度調整したりしないとつけられないタイプのバンドなんです。お借りしたRaxr Iskur V2 Xは背もたれの形が斜めなので、下にあるストラップは長さが足りずバックルがとめられませんでした。

Image: Raymond Wong / Gizmodo US

…自社製品の組み合わせですらNGって、どうなってんのよ。

装着してみると…

てことで、まず最初の椅子への装着ステップをクリアしたらの話になりますが、いざ装着し、椅子に寄りかかって頭を乗せると快適は快適。ただ、左右のウイングはそこそこ硬いんですけどね。で、寄りかかって気づくのですが、この体勢、ゲームしにくいんです。PCゲーマーならキーボードとマウスで操作するので、基本姿勢はどうしたって前のめり。この前傾姿勢だと、Clioのサウンドエクスペリエンスを最大限享受することはまずできません。てことで、ゲーム機使いで手元にコントローラーがある人に若干限定されてしまうことになります。

気になっていた周りへの音の影響ですが、思っていたより迷惑にならないのがいいです。オフィスのはしっこで使ってみましたが、同僚たちからはクレームなし。確かに多少音は聞こえるとは言いますが、「ニアフィールドスピーカー」という角度のついたスピーカーが、音を直接耳に届けてくれるので、周りの人もそう気にならないそう。同僚がANCのヘッドフォンをつけてくれたら、ほぼ聞こえないと言ってもいいかも。

ただ、なかなか難しいアイテムではあります。大きめドライバのスピーカーを2つ搭載し、サウンド没入感はあるものの、耳を保護するクッションでその音はちょっと軽減されています。ヘッドフォンからは解き放たれるけど、椅子は選ぶ。ゲーマー向けだけど、ゲームのプラットフォームは選ぶ。どっちつかず感が否めないんですよね。

Razerプロダクトは、Razer Synapse PCというソフトウェアを使って、アプデやイコライザーの調整などを行ないます。ただClioの場合は、選べるのはゲーム・映画・音楽の3モードのみ。コンテンツに関係なく、ゲームモードの方が映画モードより音がフラットに感じました。

Image: Raymond Wong / Gizmodo US

スピーカーの上部に、ON/OFF、音量、Bluetooth/2.4GHz切り替えトグルあり。2.4GHz接続にはドングルが付いているのですが、これUSB-CのL字スティックで非常に使いやすいです。USB-Cポートは充電用に1つだけ。

Image: Raymond Wong / Gizmodo US

スピーカーよりもヘッドフォンに近い音

Clio自体がそこそこ大きいし、ヘッドレストスピーカーとなっているので、大きめのスピーカーレベルの音を期待しますが、同価格帯のスピーカーより、実際はヘッドフォンに近い音。ヘッドフォンよりちょいサウンド大きめくらいです。見た目と音が一致しないんですよね。

Image: Raymond Wong / Gizmodo US

アルミニウム製コーン搭載の43mm、フルレンジドライバーを2つのせました！と言われ、ガンッガンの低音をイメージした人は間違いなくがっかりする音です。どちらかというと、ニュアンス的な音。音最大にしてもガンガンにはなりません。ヘッドレストにしっかり頭を乗せると低音もしっかり聞こえますが、前屈みゲーマーの僕にはこの体勢が逆にしんどいです。

イコライザーのバランス設定で、最適音を聞けたと思います。が、ゲームの銃の音はちょっとこもりがちかも。ただ、『サイバーパンク2077』のプレイではこもった感じもせず、武器の音の違いもよくわかりました。『Marvel's Spider-Man 2』プレイでは、没入感あるサウンドが非常に胸にひびきました。『NINJA GAIDEN 4』の音は満足度が高かったです。

一方で、『バルダーズ・ゲート3』はもう少し世界観にあわせた雰囲気ある音が欲しい。シューティング系のゲームは間延びした感じがして、もっとパンチが欲しくなりました。つまり、ゲームタイトルと音の種類によってかなり満足度が変わります。

音自体はバランスがとれておりクリア。クセもないけど、個性も驚きも特にない音です。

Razerなのでゲームが主なのですが、正直、ゲームよりも普通に音楽を聴く方が適していると思います。インディーフォークロック好きなのですが、これClioで聞くとよかったですね。背中にじっくり響く感じ。音楽を聞くぞという姿勢で、背を椅子に預け、頭をヘッドレストに預けて集中するのが、没入感ある音を享受する第一条件になってしまうわけです。ゆえに、ゲーム向けじゃないよなと。

リアスピーカーとして

ちょっとユニークだなと思ったのは、他のスピーカーと連携することで、5.1/ 7.1サラウンドサウンドのセットアップで、Clioがリアスピーカーとして使用できること。これ、パソコンをフロントスピーカーとして使うこともできます。まぁ、使えるってだけで音のクオリティは別の話ですが。

ただし、問題があって、Razerのオーディオ系ソフトウェアSynapseがとってもいまいち。Razerスピーカーならまだいいのですが、それ以外だとスピーカー認識や設定がダメダメ。

その他、没入感あるサウンドもアピールされていますが、没入感なら同じRazerのKraken V4 Proヘッドセットが上だと思います。

総評

Image: Raymond Wong / Gizmodo US

最初につまづいたように、まず椅子を選ぶスピーカーです。そこをクリアしてうまく装着できたとしても、期待したようなサウンドは得られないかも。

…これ言ったら終わりなんですけど、ヘッドフォンでよくないですか？って話。

バッテリー持ちは最大14時間で、ヘッドフォンなら30時間とかあるしなって。もちろん、USB-Cケーブルで充電なので、充電自体は簡単ですが、椅子に装着する手間を考えるとねぇ。

同価格帯なら、例えばAlienware Proワイヤレスヘッドとか、Sony Inzone H9 IIとか、同じRazerならBlackShark V3 ProとかRazer Kraken V4 Proとかさ。もっと安いやつだと HyperX Cloud IIIとか。ヘッドフォンでいいのになーといろんなヘッドフォンが頭をよぎりまくるレビューとなってしまいました。

いいところ：音のバランスがいい、ドングルの良デザイン、サラウンドサウンドを簡単にセットできる、（うまく装着できれば）快適 残念なところ：椅子を選ぶ、ストラップがダメダメ、サラウンドサウンドに制限あり、バッテリーもち短め、230ドルの音ではないかも

Source: Razer