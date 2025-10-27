27日(月)は、雨が降ったりやんだりで全県的に風が強まりました。ただ、天気のわりに気温は高めでした。最高気温は、新潟市中央区や上越市高田など所々で20℃以上となりました。



一方で、28日(火)は気温が下がり冷たい雨が降りそうです。



◆28日(火)午前9時の予想天気図

北日本を中心に西高東低の冬型の気圧配置が続いて、上空にはこの時期としては強い寒気が居座るでしょう。このため、県内も大気の状態が不安定になり、しぐれて所々で雨や雷雨となりそうです。



◆28日(火)の天気の移り変わり

朝6時から不安定な空模様で、所々に雨雲が流れこむでしょう。カミナリを伴ってザっと強く降ることもありそうです。

時間を進め、その後も変わりやすい天気となり断続的に冷たい雨が降るでしょう。標高の高い山では、一部雪が混じることもありそうです。

夜遅くにかけても雨の降りやすい状態が続きますので、お出かけの際は傘をお持ちください。



そして、28日(火)は気温が急降下しそうです。



◆28日(火)の予想気温

最高気温は、平地で14℃前後、山沿いは11℃前後の予想で広い範囲で今シーズン一番の寒さになるでしょう。

最低気温は11℃前後と、朝～日中にかけてほとんど気温が上がりませんので、28日(火)朝は家を出るときの体感で服装を決めてよさそうです。



そして、今週は天気がくずつきそうです。



◆週間予報

向こう1週間のなかで、しっかり日差しが届くのは30日(木)だけで、そのほかは曇りや雨のスッキリしない天気になりそうです。

雷雨になったり雨が強く降ることもありそうですので、天気予報をこめまにチェックしてください。