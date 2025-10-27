あおぎり高校、メジャー1stアルバム『あおバム』発売決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

VTuberグループ、あおぎり高校が、メジャー1stアルバム『あおバム』を2026年1月21日に発売することが決定した。

■メンバーが登壇するリリースイベントも開催！

あおぎり高校は、2018年10月から「おもしろければ、何でもあり！」をモットーに活動を開始したVTuberグループ。公式YouTubeチャンネルの登録者は100万人を超え、総再生回数は10億回を超えている。

2025年4月にキングレコード/EVIL LINE RECORDSよりメジャーデビューし、8月まで5ヵ月連続で楽曲を配信リリース。今回発売となる1stアルバムには、MVの再生回数が100万回を突破した配信デビューシングル「お前のまともはまともじゃない」をはじめとした連続配信リリース楽曲5曲に加え、完全新曲が複数収録される予定だ。

さらに、1stアルバムの発売を記念して、メンバーが登壇するリリースイベントの開催が決定。2025年10月27日19時～2026年1月7日23時59分の期間中に、アニメイト、ゲーマーズ、HMV各対象店舗でCDを購入すると、イベント参加への抽選に応募できる。店舗ごとでイベントに出演するメンバーが異なるので、詳細はオフィシャルサイトをチェックしよう。

EVIL LINE RECORDSの公式オンラインストア「ELR Store」では、アクリルスタンド付きCDの販売が決定。さらに、店舗別オリジナル特典の内容も発表されている。

(C)あおぎり高校 / viviON, inc. 2023

■リリース情報

2026.01.21 ON SALE

ALBUM『あおバム』

■関連リンク

ELR Store

https://kingeshop.jp/shop/pages/evillinerecords.aspx?srsltid=AfmBOoql7wj4Ja_ysmsaXFGoazNRg3YeSdXIthkGgEoClsh2DLrV5gKw

あおぎり高校 OFFICIAL SITE

https://www.aogirihighschool.com/