　27日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比30円安の5万560円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万512.32円に対しては47.68円高。出来高は2042枚となっている。

　TOPIX先物期近は3324.5ポイントと前日比7ポイント安、TOPIXの現物終値比は0.55ポイント安で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50560　　　　　 -30　　　　2042
日経225mini 　　　　　　 50565　　　　　 -25　　　 29987
TOPIX先物 　　　　　　　3324.5　　　　　　-7　　　　1757
JPX日経400先物　　　　　 29965　　　　　 -95　　　　 225
グロース指数先物　　　　　 727　　　　　　-3　　　　　69
東証REIT指数先物　　売買不成立

