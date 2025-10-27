2025年10月9日（木）から、『CAINZ DIY MARKET』にて、『旭山動物園』、『千葉市動物公園』、『東武動物公園』と協力した、それぞれの動物園で人気のゴマフアザラシ、マヌルネコ、レッサーパンダ、ハシビロコウ、カバ、ホワイトタイガーをモチーフとしたオーダーカット家具が販売されています。

オーダーカット家具は、木材を磨いて自分好みの手触りに仕上げたり、好きな色に塗装して既製品にはないオリジナルカラーを作ったりと、自分好みにDIYのアレンジをして仕上げることができる家具です。

今回の取り組みでは、『旭山動物園』、『千葉市動物公園』、『東武動物公園』で人気の動物たちをモチーフに、動物本来の骨格や姿勢にこだわり、よりリアルで魅力的な造形を追求。各動物園の飼育員や専門スタッフによる監修のもと表現されています。

『アザラシラック』と『マヌルネコラック』は『旭山動物園』が監修。

ゴマフアザラシをモチーフにした『アザラシラック』（4,980円）は、『旭山動物園』の行動展示の特長である、マリンウェイ（円柱水槽）を泳ぐイメージで制作されたそう。

『マヌルネコラック』（4,980円）は、シルエットや顔の模様、目の位置など、マヌルネコらしい特徴が分かるデザインとなっています。

動物たちが見せるしぐさや特徴を生かしたデザインが楽しいオーダーカット家具。

子どもから大人まで家族みんなで組み立てることで、DIYが持つ創意工夫の楽しさを実感できるだけでなく、動物への興味・関心を一層深めるきっかけにもなりそうですね！

