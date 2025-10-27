¡ÚÂçÃ«æÆÊ¿¤È°ìÌä°ìÅú¡ÛÂè4ÀïÀèÈ¯¤Ø¡Ö¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤Þ¤º½Ð¤»¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Î¤¬ºÇÍ¥Àè¡×
¡¡Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È32Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÀ¤³¦°ì¤òÁÀ¤¦¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ï27Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö28Æü¸áÁ°9»þ³«»ÏÍ½Äê¡Ë¤ËÂè3Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬26Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö27Æü¡Ë¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÚÂçÃ«æÆÊ¿¤È°ìÌä°ìÅú¡Û
¡¡¡½¡½»³ËÜ¤¬PS2»î¹çÏ¢Â³´°Åê¡£
¡¡¡ÖÍ³¿¤¬ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¢¤ì¤À¤±ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÂÇÀþ¤òÁê¼ê¤Ë¡¢¤¢¤ì¤À¤±¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤È¤·¤Æ¸Ø¤é¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÂÇÀþ¤òÁê¼ê¤ËÅê¤²¤ë»þ¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤Ã¤«¤ê½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¡¢ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÂçÁ°Äó¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£Áê¼ê¤Î½àÈ÷¡ÊÂÐºö¡Ë¤â¤·¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò°ìÈÖÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½PS¤Ç¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤òÂ¿Åê¡£
¡¡¡Ö¤½¤Îµå¼ï¤À¤±¤¬ÆÃ¤ËÍ¸ú¤«¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤éÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Â¾¤Îµå¤Î·ó¤Í¹ç¤¤¤¬°ìÈÖÂç»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£¸å¤ÏÅê¤²¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ê¥³¡¼¥¹¡¢¹â¤µ¡Ë¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤Îµå¤À¤±¤¬ÆÃ¤ËÍ¸ú¤Ê¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½ÂÇÀÊÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
¡¡¡Ö¾õÂÖÅª¤Ë¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¦¡£Ëè²óËè²óÎÉ¤¤ÂÇÀÊ¤ò¤â¤Á¤í¤óÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤â¤Á¤í¤ó¡¢É¬¤º¤·¤âÁê¼ê¤âÎÉ¤¤Åê¼ê¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£»öÁ°¤Î½àÈ÷¤È¡¢¸å¤ÏÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ëÁ°¤Î¿´¹½¤¨¤È¡£Âç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢1ÂÇÀÊ1ÂÇÀÊ¤òÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½¥È¥í¥ó¥È¤Ç¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤è¤ë¡ÈWe¡¡don¡Çt¡¡need¡¡you¡É¤Î¥Á¥ã¥ó¥È¡ÊÂç¹ç¾§¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
¡¡¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£ËÍ¤ÎºÊ¤¬¤¹¤´¤¯Âç¹¥¤¤Ê¥Á¥ã¥ó¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½²°³°¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤ÎÌÜÅª¤Ï¡£
¡¡¡Ö°ìÈÖ¤Ï¼«Ê¬¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤È¼ÂºÝ¤ËÈô¤ó¤Ç¤¤¤ëÂÇµå¤Î¼Á´¶¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤³¤ÎÂÇµå¤Î´¶³Ð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤¬Àµ¤·¤¯¹½¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢Àµ¤·¤¯¿¶¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬°ìÈÖ¡£Ãæ¡Ê¼¼Æâ¥±¡¼¥¸¡Ë¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¢¤È¤Ï½ô¡¹¡¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¸«¤¨Êý¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â´Þ¤á¤Æ¡¢³ÎÇ§¤Ï¤Ç¤¤¿¤é¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½ÆóÅáÎ®Áª¼ê¤È¤·¤ÆÀ®¸ù¤ÏÌîµå¾¯Ç¯¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡£
¡¡¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤Áª¼ê¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Äü¤á¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡£¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£ËÜ¿Í¤ÎËÜÅö¤Ë¤ä¤ëµ¤¤ÈÅØÎÏ¼¡Âè¤Ç¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¤¤¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½¾¯Ç¯»þÂå¤Î¼«¿È¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£
¡¡¡Öº£¤Ç¤¹¤«¡©¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¤Í¡Ä¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÙ¶¯¤·¤Ê¤µ¤¤¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ÐÎÉ¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×
¡¡¡½¡½Æ´¤ì¤ÎÌîµåÁª¼ê¤Ï¡£
¡¡¡Ö¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¤Í¡£Ìîµå¤Ï¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤Ï¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¿¤À¤½¤Îº¢¤Ï¤Þ¤À¤É¤ó¤Ê»î¹ç¤â¸«¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÆÃ¤Ë¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆüËÜ¿Í¤¬¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë»î¹ç¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¾¾°æ¡Ê½¨´î¡Ë¤µ¤ó¡¢¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¤Ï¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£Æ´¤ì¤ß¤¿¤¤¤Î¤Ï¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¡½¡½¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤¬PS¤Ç¶õ¿¶¤êÎ¨¤¬ÌÀ¤é¤«¤ËÁý¤¨¤¿¡£Áê¼ê¤¬¿¶¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÀ©µåÎÏ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î»Å¾å¤²¤Ë°ìÈÖ°Õ¼±¤·¤¿¥×¥í¥»¥¹¤Ï¡£
¡¡¡ÖÃ±½ã¤Ë¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ÎÃæ¤ÇÍ¥Àè½ç°Ì¤¬°ìÈÖÃÙ¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ÎÃæ¤ÇÂç»ö¤Êµå¼ï¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ÎÃæ¤Ç¤ÏºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤ËÄ´À°¤¹¤ëµå¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤ÆÄ´À°¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏºÇ½é¤ÎÊý¤ËÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÄ´À°ÃÊ³¬¤Î¤¢¤Þ¤êÀºÅÙ¤Î¹â¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½Åê¼ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¡£2Ç¯Á°¤ÈÅê¤²Êý¡¢µå¼ï¤ÎÇÛÊ¬¡¢µåÂ®ÂÓ¤â¾å¤¬¤Ã¤ÆÊÌ¿Í¤¬Åê¤²¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¼«¿È¤È¤·¤Æ¤Ï½ÑÁ°¤È½Ñ¸å¤Ç´¶³Ð¤Ï¡£
¡¡¡Ö¡Ê½Ñ¸å¤Ï¡Ë¥ï¥¤¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¤â´Þ¤á¤ÆÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢°ìÈÖ¤ÏÉÔ°Â¤Ê¤¯¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤Î°ã¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£2022Ç¯¡¢2023Ç¯¤âÅê¤²¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤É¤³¤«»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÅê¤²¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£º£¤Ïº£¤Î¤È¤³¤í¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤è¤¦¤ËÂÎ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½²°³°¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤¬Ã»´ü·èÀï¤ÇÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¡£
¡¡¡ÖµÙ¤ß¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ÏÁ´ÂÎ¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¡ÊÎý½¬ÎÀ¡Ë¤â¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¥²¡¼¥àÃæ¤Î¥¹¥¤¥ó¥°ÎÌ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢1Æü¤Î¥¹¥¤¥ó¥°ÎÌ¼«ÂÎ¤â´ÉÍý¤Ï¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£³°¤Ç¼«Ê¬¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤ê¤âÉé²Ù¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ï°ã¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÂÇÀþ¤ò½éÀï¡¢2ÀïÌÜ¤ò¸«¤Æ¡¢¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¸«¤Æ´¶¤¸¤Æ¼«¿È¤ÎÅêµå¤ËÀ¸¤«¤»¤ë¤³¤È¡¢»×¤Ã¤¿¤³¤È¡£
¡¡¡Ö¤µ¤Ã¤¤â¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤ºÂçÁ°Äó¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ÎÃæ¤Ç¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤Þ¤º½Ð¤»¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Î¤¬ºÇÍ¥Àè¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢Áê¼ê¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤â¤Î¤ò¸µ¤ËÂÐºö¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½1¾¡1ÇÔ¤ÇËÜµòÃÏ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¡£
¡¡¡Ö¤â¤¦½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤È¤¤¤¦¤«¡¢3ÀïÀè¼è¤Î¥Û¡¼¥à³«Ëë¤À¤È»×¤Ã¤ÆÎ×¤á¤Ð¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç½é¤ÎÆóÅáÎ®¡£²þ¤á¤Æ´üÂÔ´¶¤Ï¡£
¡¡¡Ö¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÁ°¤â¸À¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¡¢µîÇ¯¤Ï¸ª¤Î¥±¥¬¡Êº¸¸ª¤ÎÃ¦±±¡Ë¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥·¥ê¡¼¥º¼«ÂÎ¤ËÁ´ÎÏ¤Ç½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏÂç¤¤¯°ã¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¡Ê±¦¡ËÉª¤Î¾õ¶·¤â´Þ¤á¤Æ¤Þ¤º·ò¹¯ÂÎ¤Ç¤Þ¤º¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ËÆü¡¹´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇºÇ¸å¤Þ¤Ç»Ä¤Ã¤Æ¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤òÀï¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Þ¤º´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¡¢½Å°µ¤¬Áý¤¨¤ëÃæ¤Ç¡¢²ÈÂ²¤¬ÉÔÆÀ¼ê¡¢¼«Âð¤Ë¤Ï°¦¸¤¤Ê¤É¤â¤¤¤ë¤¬¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡£
¡¡¡Ö²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤é¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¡£²ÈÄíÆâ¤Ç¤Ï¥È¥í¥ó¥È¤Ç¸À¤ï¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¥Á¥ã¥ó¥È¤Ï¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÅØ¤á¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×
¡¡¡½¡½¶ñÂÎÅª¤ËÂÇÀÊ¤Ç¥Á¥ã¥ó¥È¤ÏÊ¹¤³¤¨¤¿¤Î¤«¡£¸å¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡¡¡ÖÊ¹¤³¤¨¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡£MVP¡Ê¥Á¥ã¥ó¥È¡Ë¤Î»þ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÊ¹¤³¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤¢½¸Ãæ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¤½¤ì¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤È¤«¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½¡½»³ËÜ¤¬PS2»î¹çÏ¢Â³´°Åê¾¡Íø¡£ÂçÃ«Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤â´°Åê¾¡Íø¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡¢¤É¤ì¤À¤±Æñ¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡£
¡¡¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤â1»î¹ç´°Åê¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤ò¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÁê¼ê¤Î¥ì¥Ù¥ë¤â¹â¤¯¤Ê¤ë¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤«¤«¤ëÃæ¤Ç¡¢2»î¹çÏ¢Â³¤Ç¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£ËÜÅö¤ËÍê¤â¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢ËÍ¤Ï¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò¤½¤Î»þ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¿Ø¤«¤é¤·¤¿¤é¡¢ËÜÅö¤ËÍê¤â¤·¤¯Áá¤¯±ç¸î¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡£ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤È¸«¤Æ¤¤¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×