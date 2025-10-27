¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹¥Á¡¼¥àÀßÎ©¤òÈ¯É½¡¡¡Ö¥Û¡¼¥¯¥¹¥á¥½¥Ã¥É¡×¤Ç¼¡À¤Âå°éÀ®¤òÌÜ»Ø¤¹
Ê¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï27Æü¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹¥Á¡¼¥à(Ãæ³ØÀ¸¹Å¼°Ìîµå¥Á¡¼¥à)¤òÀßÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï2026Ç¯¤Î4·î¤«¤é³èÆ°³«»Ï¤ÎÍ½Äê¤Ç¡¢ÆüËÜ¾¯Ç¯ÌîµåÏ¢ÌÁ(¥Ü¡¼¥¤¥º¥ê¡¼¥°)¤Ë½êÂ°¤·¤Þ¤¹¡£Ï¢ÌÁÅÐÏ¿Ì¾¤Ï¡ÖÊ¡²¬¸¼³¦Æç¥Ü¡¼¥¤¥º¡×¤ÈÈ¯É½¡£2026Ç¯½Õ¤Ë»ÏÆ°¤Î¥Á¡¼¥à¤ÏÃæ³Ø1Ç¯À¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤ÆÊç½¸¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜµòÃÏ¤Î¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à¤ä¡¢¥¿¥Þ¥Û¡¼¥à ¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÃÞ¸å¤Ê¤É¤ò³èÆ°¾ì½ê¤È¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿µ»½Ñ»ØÆ³¤ò¼Â»ÜÍ½Äê¡£¤³¤ÎÈ¯É½¤Ç¼¨¤µ¤ì¤¿³èÆ°ÍýÇ°¤Ï¡¢¡ÖÌ¤Íè¤Î¥Û¡¼¥¯¥¹Áª¼ê¤ò¡¢Ê¡²¬¤Ê¤é¤Ó¤Ë¶å½£¤«¤é°é¤Æ¤ë¡×¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¡¢Ì´¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¡¢¡Ö¥Û¡¼¥¯¥¹¥á¥½¥Ã¥É¤òÂÎ¸½¤·¡¢ÃÏ°è¤È¤È¤â¤ËÌîµåÊ¸²½¤òÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡×¤Î3¤Ä¤Ç¤¹¡£¥×¥íÌîµå¥Á¡¼¥à¤Î¥æ¡¼¥¹¥Á¡¼¥à¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬À¸¤«¤µ¤ì¤¿¼¡À¤Âå°éÀ®¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£