¡¡£Á£Ë£Â£´£¸¤ÎàÀäÂÐÅª¥»¥ó¥¿¡¼á¤È¾Î¤µ¤ì¡¢»þÂå¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢¸½ºß¤Ï½÷Í¥¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ëÁ°ÅÄÆØ»Ò¡Ê£³£´¡Ë¡£·ÝÇ½³èÆ°£²£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÁ°ÅÄ¤¬¡Ö¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¡×¤È¸ì¤ë¥á¥â¥ê¥¢¥ë¼Ì¿¿½¸¤òÍèÇ¯£²£°£²£¶Ç¯¤Ë¹ÖÃÌ¼Ò¤«¤éÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤¬£²£·Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡£²£°£±£²Ç¯°ÊÍè¡¢¼Â¤ËÌó£±£´Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¼Ì¿¿½¸¡£»£±Æ¤ÎÃÏ¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢Ãæ²¤¡¦¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤Î¥¦¥£¡¼¥ó¡£Îò»Ë¤È·Ý½Ñ¡¢²»³Ú¤¬Â©¤Å¤¯³¹¤ò½ä¤ê¡¢Á´ÊÔ¡¢ÃúÇ«¤Ë»£¤ê²¼¤í¤·¤¿¡££³£°Âå¤Î½÷À¤ÎàÂç¿Í¤ÎÎøá¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¤½¤ÎÑÛ¤È¤·¤¿Èþ¤·¤µ¤È¡¢°¦¤¹¤ë¿Í¤È¤ÎÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤È¸½¼Â¤òÍÉ¤ìÆ°¤¯ÀÚ¤Ê¤¤É½¾ð¤ò¡¢¥¦¥£¡¼¥ó¤Î¸÷¤ÎÃæ¤Ë±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°ÅÄ¤Ï»£±Æ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÂÎ¤Å¤¯¤ê¤äÆü¡¹¤ÎÈþÍÆ¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ë¤âÅ°Äì¤·¤Æ¸þ¤¹ç¤¤¡¢¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¤ä¤Ã¤Æ¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¤¤Ã¤È¤â¤¦¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ë¤Û¤É¡¢¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ë¼«¤é¤òÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç»Å¾å¤²¤¿¡¢´°àú¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤òÈäÏª¡£¤Þ¤¿¡¢²áµîºÇÂçÏª½Ð¤ËÄ©Àï¡£¡Ö¤³¤ó¤ÊÎø¤¬¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¿´¤ò´ó¤»¤ëÁê¼ê¤È£²¿Í¤¤ê¤Ç²á¤´¤¹¿ÆÌ©¤ÇÁ¡ºÙ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Á¡¼¥à¡¼¥à¤Î³§¤µ¤ó¤Èà°ì¤Ä¤Î·Ý½ÑºîÉÊ¤òºî¤ê¾å¤²¤ëá¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¡¢°áÁõ¡¢¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤ÎºÙÉô¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¿¤Á¤È´öÅÙ¤â¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò½Å¤Í¡¢£±¥«¥Ã¥È¤º¤ÄÃúÇ«¤Ë»£±Æ¡£Âç¿Í¤ÎÎø¤ÎÊª¸ì¤òÂÎ¸½¤·¤¿°ìºý¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿°áÁõ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¡¢½÷À¤Ë¤È¤Ã¤Æ»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ä¡¢Ä©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤òÂ¿¿ôÃåÍÑ¡£¡ÖºÇ¸å¤Î¼Ì¿¿½¸¤È¤·¤Æ¸å²ù¤Ê¤¯½Ð¤·ÀÚ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢ÀÚ¤Ê¤¯¿§¹áÉº¤¦É½¾ð¤È²áµî¤Î¼Ì¿¿½¸¤ò¾å²ó¤ëÂçÃÀ¤ÊÏª½Ð¤Ø¤ÎÄ©Àï¤â¸«¤É¤³¤í¤À¡£