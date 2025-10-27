µÈ±Ê¾®É´¹ç¡¡Åìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¤ÎÆÃÊÌ¸ùÏ«¾Þ¤Ë´î¤Ó¡Ö°ìÊâ°ìÊâ±Ç²è¤ÎÆ»¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤±¤Þ¤·¤¿¤é¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎµÈ±Ê¾®É´¹ç¡Ê£¸£°¡Ë¤¬£²£·Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÂè£³£¸²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡Åìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ïº£Ç¯¤Ç£³£¸²óÌÜ¤Î³«ºÅ¡££±£°·î£²£·Æü¡Á£±£±·î£µÆü¤Þ¤Ç¡¢Åìµþ¡¦ÆüÈæÃ«¡¢Í³ÚÄ®¡¢´Ý¤ÎÆâ¡¢¶äºÂÃÏ¶è¤Û¤«¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«Ëë¤·¤¿¤³¤ÎÆü¡¢µÈ±Ê¤Ï¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤«¤éÅÐ¾ì¡£µÈ±Ê±é¤¸¤ë½÷ÀÅÐ»³²È¡¦Â¿Éô½ã»Ò¤µ¤ó¤ò±é¤¸¤ë±Ç²è¡Ö¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤ë¡×¤¬º£²ó¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°ºîÉÊ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢½÷Í¥¤Î¤Î¤ó¡¢ºåËÜ½ç¼£´ÆÆÄ¤é¤È½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤Ï¡¢¼«¿È¤¬±é¤¸¤¿Â¿Éô¤µ¤ó¤Ë¸ÀµÚ¡£¡Ö£µ£°Ç¯Á°¤Ë½÷À¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥¨¥Ù¥ì¥¹¥È¤ËÅÐ¤é¤ì¤¿Â¿Éô½ç»Ò¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤Ë¤³¤ÎÌë¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ÂÓ¤ËÂ¿Éô¤µ¤ó¤Î¤ª¼Ì¿¿¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È°áÁõ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡µÈ±Ê¤Ï¡¢À¸³¶ÅÏ¤êÂ¿Âç¤Ê¸ùÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿±Ç²è¿Í¤ËÁ÷¤é¤ì¤ëÆÃÊÌ¸ùÏ«¾Þ¤â¼õ¾Þ¡£ÆüËÜ¿Í½÷ÀÇÐÍ¥½é¤È¤Ê¤ë¼õ¾Þ¤ò¤¦¤±¤Æ¡¢¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤È²ÖÂ«¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤È¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö£³Ç¯Á°¤Ë»ä¤ÎÂç¹¥¤¤ÊÀèÇÚ¡¢Ìî¾å¾ÈÂå¤µ¤ó¡Ê±Ç²è¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ë¤¬¼õ¾Þ¤Ê¤µ¤Ã¤¿¤È»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Æ¤â¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â°ìÊâ°ìÊâ±Ç²è¤ÎÆ»¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤±¤Þ¤·¤¿¤é¤È´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Û¤Û¤¨¤ó¤À¡£¡¡