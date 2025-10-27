【最大70%OFF】話題のファンタジー作品がKindleセールでお得に読める！『レーエンデ国物語』『ＮＯ．６』など【Amazon】
Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」で講談社のファンタジーフェアが開催中。幅広いジャンルの作品をお得に楽しむことができるこのセールでは、『レーエンデ国物語』や『ＮＯ．６』など人気作品も多数ラインナップ！ 本記事では、「Kindleストア」で読めるセール対象タイトルの中から、オススメの本をピックアップ。ぜひこの機会に気になっていた一冊、新たな一冊との読書時間を楽しんでみてはいかがだろうか。
レーエンデ国物語
■レーエンデ国物語
セール特価：1425円（30%OFF）
レーエンデ国物語
異なる世界、西ディコンセ大陸の聖イジョルニ帝国。
母を失った領主の娘・ユリアは、結婚と淑やかさのみを求める親族から逃げ出すように冒険の旅に出る。呪われた地・レーエンデで出会ったのは、琥珀の瞳を持つ寡黙な射手・トリスタン。
空を舞う泡虫、琥珀色に天へ伸びる古代樹、湖に建つ孤島城。ユリアはレーエンデに魅了され、森の民と暮らし始める。はじめての友達をつくり、はじめて仕事をし、はじめての恋を経て、親族の駒でしかなかった少女は、やがて帰るべき場所を得た。
時を同じくして、建国の始祖の予言書が争乱を引き起こす。レーエンデを守るため、ユリアは帝国の存立を揺るがす戦いの渦中へと足を踏み入れる。
■ＮＯ．６〔ナンバーシックス〕 ＃１
セール特価：157円（70%OFF）
ＮＯ．６〔ナンバーシックス〕 ＃１
2013年の未来都市《ＮＯ．６》。人類の理想を実現した街で、２歳の時から最高ランクのエリートとして育てられた紫苑は、12歳の誕生日の夜、「ネズミ」と名乗る少年に出会ってから運命が急転回。どうしてあの夜、ぼくは窓を開けてしまったんだろう？ 飢えることも、嘆くことも、戦いも知らずに済んだのに……。「わたしはＮＯ．６という物語の中で、生きる希望とやらを掴んでいけるのだろうか」――あさのあつこ
■獣の奏者 Ｉ闘蛇編
セール特価：224円（70%OFF）
獣の奏者 Ｉ闘蛇編
児童文学のノーベル賞にあたる、国際アンデルセン賞作家賞受賞！ 世界的注目作家の新たなる代表作。リョザ神王国。闘蛇村に暮らす少女エリンの幸せな日々は、闘蛇を死なせた罪に問われた母との別れを境に一転する。母の不思議な指笛によって死地を逃れ、蜂飼いのジョウンに救われて九死に一生を得たエリンは、母と同じ獣ノ医術師を目指すが――。苦難に立ち向かう少女の物語が、いまここに幕を開ける！
■妖怪アパートの幽雅な日常１
セール特価：377円（30%OFF）
妖怪アパートの幽雅な日常１
共同浴場は地下洞窟にこんこんと湧く温泉、とてつもなくうまいご飯を作ってくれる「手首だけの」賄いさん――13歳で両親を失った俺が高校進学と同時に入居したのは人呼んで“妖怪アパート”！ 次々と目の当たりにする非日常を前に、俺の今までの常識と知識は砕け散る。
■新世界より(上)
セール特価：271円（70%OFF）
新世界より(上)
１０００年後の日本。豊かな自然に抱かれた集落、神栖（かみす）６６町には純粋無垢な子どもたちの歓声が響く。周囲を注連縄（しめなわ）で囲まれたこの町には、外から穢れが侵入することはない。「神の力（念動力）」を得るに至った人類が手にした平和。念動力（サイコキネシス）の技を磨く子どもたちは野心と希望に燃えていた……隠された先史文明の一端を知るまでは。
※本ページで紹介する情報は、2025年10月27日12時現在のものです。
