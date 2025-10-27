【無料11/6まで】完結済みの少女・女性漫画フェア！『失恋ショコラティエ』『海街diary』など話題のマンガがKindleセールでお得に読める！【Amazon】
Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」で小学館のマンガフェアが開催中。幅広いジャンルの作品をお得に楽しむことができるこのセールでは、『失恋ショコラティエ』や『海街diary』など人気作品も多数ラインナップ！ 本記事では、「Kindleストア」で読めるセール対象タイトルの中から、オススメの本をピックアップ。ぜひこの機会に気になっていた一冊、新たな一冊との読書時間を楽しんでみてはいかがだろうか。
■失恋ショコラティエ
11/6まで期間限定無料
失恋ショコラティエ
製菓学校に通う爽太（ソータ）は一つ上のサエコと交際中。4年前の一目惚れから想い続け、去年のクリスマス直前にようやく初キス。大のチョコレート好きな彼女のため、チョコ作りの腕を磨く日々。彼女からタバコの匂いがしても、バレンタインのデートを断られても、全くくじけず挑み続ける爽太だったが…！？
■海街diary 1 蝉時雨のやむ頃
11/6まで期間限定無料
海街diary 1 蝉時雨のやむ頃
男の部屋で朝を迎えた三姉妹の次女・佳乃（よしの）に父の訃報（ふほう）が届いた。母との離婚で長い間会っていない父の死に、なんの感慨もわかない佳乃は…。鎌倉（かまくら）を舞台に家族の「絆（きずな）」を描いた限りなく切なく、限りなく優しい吉田秋生の新シリーズ！！
■恋はつづくよどこまでも
11/6まで期間限定無料
恋はつづくよどこまでも
運命の王子様に会いたい――
そのために頑張ったのに、こんなのってアリ？
夢を追い、看護師になった七瀬。憧れの医師・浬に再会して、超ハッピーな日々が始まる…！！
そう思ってたのに、彼との出会いが…波乱を呼ぶ？
円城寺マキが贈る最高で最強のラブコメ第1巻！
■娚の一生
11/6まで期間限定無料
娚の一生
東京の大手電機会社に勤める堂薗（どうぞの）つぐみは、長期休暇を田舎の祖母の家で過ごしていた。そんなある日、入院中の祖母が亡くなってしまう。つぐみは、そのまま祖母の家でしばらく暮らすことに決めるが、離れの鍵を持っているという謎の男が現れて…！？晴耕雨読的女一匹人生物語、第1巻！！
■BANANA FISH
11/6まで期間限定無料
BANANA FISH
1985年、ストリートキッズのボス、アッシュはニューヨークのロウアー・イースト・サイドで、胸を射たれて瀕死の男から薬物サンプルを受け取った。男は「バナナフィッシュに会え…」と言い遺して息を引き取る。ベトナム戦争で出征した際、麻薬にやられて正気を失ったままの兄グリフィンの面倒をみていた彼は、兄が時々つぶやく「バナナフィッシュ」と同じことばを聞き、興味を抱いた。殺された男を追っていたのは暗黒街のボス、ディノ・ゴルツィネ。アッシュは男と最後に接触した者としてディノに疑われる。雑誌の取材でアッシュと出会った、カメラマン助手の英二も巻き込んで事件は思わぬ展開を見せ…。
※本ページで紹介する情報は、2025年10月27日12時現在のものです。
