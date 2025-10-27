ワールドシリーズ2戦目で…

米国で褒めたたえられたのは、投球だけではなかった。

2年連続の世界一を目指す米大リーグのドジャースは25日（日本時間26日）、敵地カナダ・トロントで行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第2戦を5-1で制し、通算1勝1敗とした。ヒーローは先発・山本由伸投手。9回4安打1失点で、驚異のポストシーズン2試合連続完投勝利をマークした。さらに試合後、ベンチでの振る舞いも注目を浴びた。

山本は4回以降、1人の走者も許さない快投。勝利後は充実の笑みを浮かべチームメートとハグやハイタッチをかわした。

試合を終えた山本の行動に注目したのは、米スポーツ専門局「FOXスポーツ」のアナリスト、ベン・バーランダー氏だった。「ヨシノブ・ヤマモトはポストシーズン2試合連続完投を達成した後、ダグアウトのゴミを全て片付けてからクラブハウスに向かった」と自身のXに記し、山本が空のペットボトルをまとめてゴミ箱に片づけるシーンを伝えた。

これに続き、米専門メディア「ドジャース・ネーション」公式Xは「ヨシノブ・ヤマモトはアメージングな野球選手だが、それ以上に素晴らしい人間だ。歴史的なWS第2戦の後、ベンチで全てのゴミを拾っていた。日本の文化は比類ない」と伝えた。

大谷翔平投手も、落ちていたゴミを拾い上げるシーンが話題になったことがある。大舞台でも忘れない精神が称賛を浴びた。



（THE ANSWER編集部）