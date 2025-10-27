X（旧Twitter）に投稿されたのはミヌエットのビジュちゃんのある日の様子。この時、飼い主さんは、お子さんと一緒に過ごしていたのだそう。ふとキャットハウスを見やると、すごい顔をしたビジュちゃんが目に入ってきて思わず写真を撮ってしまったのだそうです。

【写真：子どもと一緒に遊んでいると、ふと視線を感じて…『キャットハウス』を見たら→つい笑っちゃう『可愛い光景』】

鋭すぎる「見守り」

リッチな毛並みで、愛くるしい短足を持つミヌエットのビジュちゃん。普段から様々な表情で飼い主さんたちご家族を癒してくれているのだそうです。飼い主さんと一緒に過ごしている様子を見ると、まさに天使のような可愛さです。

いつものように飼い主さんがお子さんと一緒に過ごしていると、ふとキャットハウスの中から目線を感じたんだとか。見ると、小窓からすごい形相で赤ちゃんを見ているビジュちゃんの姿が。赤ちゃんを凝視するビジュちゃんの目線があまりにも鋭くて一周回って笑えてきたんだそうです。

猫なりの優しさ？

飼い主さんによると、ビジュちゃんは普段から好奇心旺盛で遊ぶのが大好きな性格なのだとか。赤ちゃんにもフレンドリーに接してくれているそうで、赤ちゃんが生まれてからは、お姉さんのように成長を見守る姿をよく見せてくれるとのことです。

今回の真剣な表情も、そんなビジュちゃんの優しさの表れだったのかもしれません。赤ちゃんが危ないことをしていないか、お姉さんとして見守ってくれていたのでしょうか。しかしながら、ビジュちゃんの視線の鋭さはまさに『監視』という表現がぴったりでクスッとさせられる一幕でした。

とてつもなく真剣なまなざしで赤ちゃんを“監視”していたビジュちゃん。その姿が話題を呼び、Xでは6000いいねを突破しました。Xアカウント「ビジュ」では、ビジュちゃんの豊かな表情をたっぷり楽しむことができます。

この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「ビジュ」さま

執筆：のうきんねこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。