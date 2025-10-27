洗われてしまったぬいぐるみを待つ猫のところにやってきたのは、いつもと違う自分よりも大きなぬいぐるみだったそうで...？！戸惑う猫がぬいぐるみに慣れていく様子が愛らしいと反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で２万８千回再生を突破し、「可愛い」「最高」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：洗われたはずの猫のおもちゃが『巨大化するドッキリ』をした結果→戸惑いの表情を浮かべていたけれど…『素敵な展開』】

洗われてしまったぬいぐるみの代わり？

YouTubeアカウント『【子ライオン】みにら日記‐MINIRA‐Diary‐』に投稿されたのは、いつも遊んでいるカワウソのぬいぐるみが洗濯され、大きなカワウソになって戻ってきて戸惑う『みにら』くんの様子です。

洗濯されたカワウソが乾くのを待っていたというみにらくん。そこへ飼い主さんはサプライズで、いつもとは違う大きなカワウソのぬいぐるみを持ってきたのだとか！急にみにらくんよりも大きくなったカワウソを見たみにらくんは、思わず後ずさりしてしまったそうです。

仲良し大作戦！

飼い主さんは大きなカワウソとも仲良くなってもらおうと、カワウソの前でおやつを出したのだそうです。すると、急にみにらくんが近づいてきておやつを食べたのだとか！また、カワウソの前にご飯を置くと、みにらくんはカワウソの隣に来てガツガツとご飯を食べたとのこと。

少しずつ距離が近づき、さらに近づいてもらおうと猫じゃらしを用意した飼い主さん。猫じゃらしに夢中でカワウソの上に乗っても気にせず楽しんだというみにらくん。不意にカワウソの隣で横になったのだとか。

すっかり仲良し

さらに飼い主さんは、みにらくんにカワウソをなでるように指をさして言ってみたのだとか。すると、みにらくんはカワウソの耳をちょいちょいとし、頭に手を置いたそうです。しかし、飼い主さんによるとおやつをもらえると思って『お手』をしたのではないかとのこと。それでも、仲良くなったのは間違いありません。そうして最後には戻ってきたいつものカワウソと大きなカワウソと３匹でくつろいだというみにらくん。すっかり仲良くなって得意気なみにらくんなのでした。

大きくなったぬいぐるみに戸惑いながらも慣れていくみにらくんの様子に「巨大カワウソ君にビビるみにらくんかわいい！」「みにら君よりでっかい」「ビビり散らかしてたのに、おやつに釣られて来ちゃうのミニラ君らしい」「ビビりと食いしん坊を兼ね備えたみにら君」「仲良しになってるの可愛すぎる」「仲間が増えて良かったね」など、コメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル『【子ライオン】みにら日記‐MINIRA‐Diary‐』では、みにらくんが楽しく過ごす姿がたくさん投稿されており、愛らしい猫が穏やかに過ごす様子を存分に見ることができます。

みにらくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「【子ライオン】みにら日記‐MINIRA‐Diary‐」さま

執筆：さおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。