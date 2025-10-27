元AKB48の大人気メンバーで、女優・タレントの前田敦子（34）がこのほど、2026年内に、約14年ぶりの最新写真集（講談社）を発売することを発表した。それに併せて、大胆過ぎる「大人の色香」満載なセクシーショットが先行公開された。



【写真】元トップアイドルがここまで魅せる！前田敦子の「覚悟」が詰まってる

人気絶頂の当時20歳（2012年）で発売した写真集「あっちゃん」（講談社）以来の写真集発売となった前田。34歳になった「大人の女性」としての魅力を「これが最後」と余すことなく表現した写真集となっている。写真集のテーマは“大人の恋”。担当者は「『こんな恋がしてみたい』と思えるような、心を寄せる相手と2人きりで過ごす親密で繊細な世界観を目指しました」と制作経緯を表現している。



体づくりや日々の美容ルーティンにも徹底して向き合ったという本作。前田本人が「もう一度やってと言われても、きっともうできない」と語るほど、ストイックに自らを追い込んで仕上げた完璧なボディラインを披露している。また胸元にクローズアップしたランジェリー姿や、ヒップを強調したバックカットも先行公開された。



◆前田敦子（まえだあつこ）1991年7月10日生まれ、千葉県出身。2005年にAKB48の第1期生としてデビュー。2006年のインディーズデビュー以降、約5年間にわたりセンターを務め、“絶対的センター”として国民的な人気を獲得した。2012年にグループを卒業後は、俳優として表現を続けている。今年12月8日に芸能活動20周年を迎える。



（よろず～ニュース編集部）